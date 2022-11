Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 12 dicembre in poi su Rai 1, subito dopo la pausa di due settimane, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Marco che, dopo aver ricevuto una proposta importante di lavoro, si ritroverà a dover fare una scelta definitiva.

Spazio poi al ritorno in scena di un volto amatissimo dal pubblico della soap opera, pronta a portare nuovamente scompiglio nel grande magazzino milanese: trattasi di Ludovica Brancia.

Marco pronto a cambiare vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che la soap tornerà in onda dal 12 dicembre in poi dopo la pausa di due settimane dovuta ai Mondiali di calcio 2022 che si stanno svolgendo in Qatar.

Le nuove puntate della soap promettono ancora una volta colpi di scena e sorprese: spazio in primis alle novità legate al percorso professionale di Marco.

Il giovane nipote della contessa, dopo aver vissuto una fase di stallo e di forte crisi (tanto da pensare di lasciare la carriera nel mondo del giornalismo) riceverà una proposta di lavoro del tutto inaspettata.

Marco verrà così spiazzato da questa offerta che potrebbe cambiare non solo la sua vita, ma anche quella della sua fidanzata Stefania, sempre presente al suo fianco.

Marco deve fare una scelta: anticipazioni Il Paradiso dal 12 dicembre

Ebbene, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 12 dicembre in poi rivelano che per Marco arriverà il momento della resa dei conti, dato che il giovane ragazzo sarà chiamato a fare una scelta in merito a questa nuova offerta di lavoro che gli è stata fatta.

Accetterà la nuova proposta e quindi anche il cambiamento che questa potrebbe comportare oppure preferirà non sbilanciarsi? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime nuove puntate della soap opera, campione di ascolti della fascia pomeridiana di Rai 1.

Spazio anche al rientro in città di un volto che manca in scena da un bel po': trattasi della giovane Ludovica Brancia.

Il ritorno di Ludovica: anticipazioni Il Paradiso dal 12 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Ludovica rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza e non passerà affatto inosservata.

La giovane donna, dopo aver troncato la sua relazione con Marcello ha scelto di voltare pagina assieme a Ferdinando e, apparentemente, sembrava felice di questa decisione.

Tuttavia, il suo ritorno in città sarà un vero e proprio "colpo al cuore" per Marcello: gli spoiler delle prossime puntate rivelano che il giovane Barbieri si renderà conto di non aver mai superato la fine della sua storia d'amore con Ludovica, motivo per il quale deciderà di mettersi all'opera per poterla riconquistare di nuovo.