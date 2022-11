L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 si rinnova a partire dal 12 dicembre con le nuove puntate in prima visione assoluta.

La soap tornerà in onda dopo un periodo di stop di due settimane dovuto ai Mondiali di calcio, che stanno monopolizzando il palinsesto della rete ammiraglia, comportando una serie di modifiche in daytime.

I colpi di scena non mancheranno nel corso dei prossimi episodi, dove ci sarà spazio in primis per l'uscita di scena della coppia composta da Marco e Stefania.

L'addio di Marco e Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di dicembre rivelano che Marco e la sua fidanzata si ritroveranno a dover prendere una decisione importantissima, la quale finirà per cambiare non solo la vita del giornalista, ma anche quella della sua fidanzata.

Perché Marco riceverà una importante offerta di lavoro che lo porterà a dover lasciare Milano e a trasferirsi per un po' di tempo in America, dove finalmente potrà prendere in mano le redini della sua vita lavorativa.

Una proposta allettante che Marco non avrà intenzione di rifiutare e anche questa volta potrà contare sul sostegno totale della sua fidanzata.

Stefania si renderà conto che Marco ha bisogno del suo sostegno e del suo supporto, motivo per il quale deciderà di lasciare il suo incarico al grande magazzino per potersi trasferire con lui a Washington.

In questo modo, nel corso delle prossime nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di dicembre, si assisterà all'uscita di scena della coppia composta da Marco e Stefania, pronti a prendere in mano le redini della loro relazione.

Un addio che non passerà inosservato e finirà per colpire in primis le amiche e le colleghe di lavoro di Stefania: di punto in bianco si ritroveranno a fare i conti con questo repentino cambiamento che finirà per stravolgere le loro vite. Soprattutto Irene sarà scossa per la partenza di Stefania.

Flora perdona Umberto Guarnieri: anticipazioni Il Paradiso delle signore dicembre 2022

Occhi puntati anche su Flora Ravasi: le anticipazioni delle nuove puntate del mese di dicembre 2022 rivelano che la stilista deciderà di perdonare Umberto Guarnieri.

Secondo quanto apprende Blasting News, dopo il momento di crisi e aver temuto anche un possibile riavvicinamento tra il commendatore e la contessa, Flora si "scioglierà" di fronte al prezioso anello di fidanzamento che le verrà regalato da Umberto.

La donna accetterà di tornare sui suoi passi e concederà una seconda possibilità al commendatore Guarnieri, ma di fronte alla possibilità di un matrimonio imminente, Flora farà subito un "passo indietro", non sentendosi pronta per il fatidico sì.