Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 spiegano cosa succederà nella puntata di lunedì 14 novembre. Maria (Chiara Russo) sarà molto delusa perché Flora (Lucrezia Massari) scarterà il suo vestito e lo comunicherà a Vittorio (Alessandro Tersigni) e successivamente Umberto (Roberto Farnesi) e la sua compagna festeggeranno per essersi liberati della giovane sarta. Adelaide (Vanessa Gravina), invece, sarà molto presa dal pensiero di poter acquistare una serra a Milano e per questo chiederà a Marcello (Pietro Masotti) di informarsi. Infine, Marco (Moisè Curia) sarà sempre più convinto che l'unica cosa da fare sia lasciare il giornalismo, ma Stefania (Grace Ambose) avrà un'idea per evitarlo, mentre Ezio (Massimo Poggio) andrà a vivere da Vittorio.

Flora scarterà l'abito di Maria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 14 novembre raccontano che Flora sarà decisa a portare avanti il suo piano per sbarazzarsi di Maria. La stilista non approverà l'abito presentato dalla sarta di Partanna e comunicherà a Vittorio di averlo scartato. Matilde avrà una reazione molto accesa quando verrà a sapere di questa decisione, ma basterà a salvare la carriera della giovane sarta? Stando alle trame, la stilista riuscirà a raggiungere il suo scopo, perché più tardi, Flora e Umberto brinderanno a questa piccola vittoria e festeggeranno per essersi liberati di Maria.

Stefania penserà a come aiutare Marco: anticipazioni puntata di lunedì 14 novembre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che andrà in onda lunedì, 14 novembre vedrà tra i protagonisti anche Marco che intimorito dal suo futuro lavorativo deciderà di lasciare la carriera da giornalista. Stefania, però, non sarà affatto d'accordo con la scelta del ragazzo e si darà da fare per cambiare la sua situazione.

La figlia di Ezio non avrà nessuna intenzione di permettere al suo fidanzato di rinunciare ai suoi sogni e penserà a un piano per fargli cambiare idea.

Marcello prenderà informazioni su una serra per Adelaide

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 14 novembre rivelano che Adelaide vedrà una serra abbandonata a Milano e se ne innamorerà.

La contessa chiederà a Marcello Barbieri di prendere informazioni sull'immobile perché vorrebbe acquistarlo. Per Ezio, invece, arriverà il momento di riflettere sulla proposta di Vittorio e deciderà di accettare di andare a vivere con lui. Il padre di Stefania, quindi, si trasferirà a casa del direttore del Paradiso delle signore per evitare ulteriori problemi a causa della sua relazione con Veronica, essendo ancora sposato con Gloria Moreau.