Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore i colpi di scena coinvolgeranno anche le new entry della settima stagione che torneranno in onda su Rai 1 da lunedì 12 dicembre 2022. Lo ha anticipato in una recente intervista l'interprete di Vito, Elia Tedesco.

Come il pubblico ha visto, il giovane è giunto a Milano per amore di Maria. Nelle puntate attualmente in onda su Rai 1 Lamantia sta cercando di conquistare pian piano la ragazza. Secondo le dichiarazioni dell'attore, pare che ci saranno degli sviluppi. Tuttavia, emergeranno dei problemi poiché, stando alle parole di Tedesco, ci sono "cose dette e non dette".

Intervista ad Elia Tedesco de Il Paradiso delle signore 7: 'I sentimenti per Maria sono profondi'

Vito Lamantia ha fatto il proprio ingresso nella soap nel mese di ottobre. Il personaggio è stato assunto da Vittorio Conti come contabile del Paradiso delle signore. Nel corso delle puntate è emerso che il giovane è giunto a Milano per conquistare il cuore di Maria, di cui è segretamente innamorato.

Le vicende hanno mostrato un personaggio sincero e dalle buone intenzioni. Sarà davvero così? Elia Tedesco ha cercato di rispondere a questa e ad altre domande in una recente intervista rilasciata al sito TvSerial.

L'interprete di Vito ha confermato che "i sentimenti per Maria sono sinceri" e che è ammirevole l'impegno del giovane nel cercare di avvicinarsi a lei nel modo più delicato possibile.

"È innamorato di Maria da tanto tempo. La conosce da quando era più piccola e ha sempre sognato di conquistarla".

Gli sviluppi delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, Tedesco su Vito: 'Ci sono cose dette e non dette'

Proseguendo nell'intervista, Elia Tedesco ha rimarcato più volte che Vito è innamorato di Maria e l'amore è la motivazione che lo ha portato a Milano.

Tuttavia, stando a quanto ricorda l'autrice dell'intervista, c'è qualcosa di poco chiaro in alcuni comportamenti di Vito. Non bisogna dimenticare una chiamata in una cabina telefonica.

A tal proposito, l'attore de Il Paradiso delle signore ha dichiarato: "Sicuramente ci sono delle cose dette e non dette", anticipando che non filerà tutto liscio e che ci saranno "dei problemi".

Cosa accadrà quando Maria scoprirà l'identità del giovane? Tedesco non ha rivelato nulla sull'argomento, ma ha spiegato che Vito è in attesa del momento giusto, sottolineando che si tratta di un personaggio dalle tante sfaccettature e "tutto da scoprire". Dunque, per comprendere pienamente Lamantia bisognerà attendere di vedere gli sviluppi delle prossime puntate in onda a partire dal 12 dicembre 2022.