Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai. Il matrimonio tra Anna e Salvatore, evento che ha sancito la conclusione della sesta stagione, si è rivelato molto meno solido di ciò che sembrava inizialmente. Imbriani, difatti, ha detto due grosse menzogne al neo marito: di essere partita per gli Stati Uniti per delle cure che necessitava mamma Caterina, ma anche che la piccola Irene è figlia di Quinto. Come se non bastasse, il ritorno dell'assistente contabile a Milano è coinciso con la scoperta del cameriere che Reggiani non soltanto è in vita ma che la consorte è andata sino in America con la speranza di farlo scarcerare.

Omissioni e bugie che, com'era lecito attendersi, hanno fatto optare il socio della Caffetteria per dire addio per sempre ad Anna. Tale allontanamento, che sembra essere definitivo, potrebbe far da preludio per un avvicinamento tra Salvatore ed Elvira, coi due che potrebbero conoscersi meglio partendo per la crociera in Liguria.

Elvira e Salvo hanno vinto la gara di ballo

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore 7 trasmesso lunedì 3 ottobre, Salvatore aveva spiegato ad Alfredo che un suo fornitore lo aveva messo al corrente di una gara di twist, evento dove il primo premio consisteva in due biglietti per una crociera in Liguria.

Il giovane Amato, inoltre, aveva fatto presente all'aiuto magazziniere di aver intenzione di prendervi parte, così da fare una sorpresa alla moglie Anna una volta tornata dal viaggio oltreoceano.

Considerando la totale estraneità di Salvo in tale ballo, Irene si era proposta di aiutarlo ad impratichirsi col twist, ma anche di partecipare con lui nella competizione.

Dopo aver poggiato male il piede per terra, durante un'esercitazione, Cipriani si farà male e non potrà più aiutare l'amico. Nelle puntate successive, Elvira prenderà il posto dell'allora capo commessa e i due vinceranno il primo premio e, di conseguenza, i biglietti per la crociera desiderata da Salvatore.

Salvatore ed Elvira potrebbero partire per la crociera in Liguria

Considerando concluso, oltre che nullo, il matrimonio tra Salvatore e Anna è probabile che il cameriere, complice anche la voglia di schiarirsi le idee, proponga ad Elvira di partire assieme per la crociera in Liguria, con la commessa che accetterebbe di buon grado la proposta.

D'altro canto, i biglietti sarebbero per metà anche della nuova Venere del Paradiso e quest'ultima è parsa nutrire un interessamento per il socio di Marcello.

Qualora Elvira e Salvo dovessero partire assieme per la crociera alla volta della Liguria, sarebbe un ottimo modo per approfondire la loro conoscenza.