La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai. Le anticipazioni della soap opera di stampo nostrano, riguardo alle puntate che saranno trasmesse da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, raccontano che la spiccata affinità tra Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) verrà notata, oltre che da Armando (Pietro Genuardi), anche da Alfredo (Gabriele Anagni). A fronte di ciò, l'assistente di Ferraris si sentirà in dovere di spronare il nuovo contabile del grande magazzino meneghino a farsi avanti con la sarta siciliana, così Lamantia deciderà di accettare tale suggerimento e scriverà un biglietto alla giovane Puglisi, invitandola per un appuntamento.

Nonostante la voglia di presenziare di Maria, però, un contrattempo renderà impossibile alla ragazza incontrare Vito, ma quest'ultimo non si perderà d'animo e inviterà per un secondo appuntamento la compaesana. La storyline amorosa tra i due, seppur in fase embrionale, potrebbe dover fare i conti con un possibile interessamento reciproco tra Vito e Roberto (Filippo Scarafia), i quali potrebbero iniziare una love story segreta.

Vito potrebbe fingere di amare Maria per nascondere la sua omosessualità

Nella stagione in essere de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori stanno avendo modo di conoscere Vito, un ragazzo siciliano giunto a Milano che è divenuto il nuovo contabile dell'atelier.

Oltre al fresco ruolo ricoperto da Lamantia, quest'ultimo si sta dimostrando particolarmente attratto dalla talentuosa sarta Maria, finendo addirittura a confessare al Capo magazziniere di essere innamorato dalla stessa.

I fan della soap, inoltre, sono a conoscenza che il padre di Maria ha organizzato un matrimonio combinato per la figlia scegliendo proprio Lamantia come sposo. Vito potrebbe fingere di amare Maria per nascondere la sua omosessualità.

Roberto e Vito potrebbero iniziare una storia d'amore segreta

Ad invaghirsi di Vito potrebbe esserci Roberto, il quale sinora ha sempre fatto il possibile per celare ai più di essere gay.

Da tempo immemore innamorato di Vittorio (Alessandro Tersigni), Landi rimarrebbe piacevolmente colpito da Lamantia, finendo per perdere la testa per il nuovo contabile del Paradiso.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è possibile che Roberto confessi a Vito di essersi innamorato di lui e quest'ultimo, complice il fatto di essere lontano dagli occhi indiscreti della sua terra nativa, ricambi il medesimo sentimento.

Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Lamantia e Landi potrebbero iniziare una storia d'amore segreta.