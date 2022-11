Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le trame della soap opera per gli episodi che andranno in onda martedì 22 e mercoledì 23 novembre raccontano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) continuerà a mentire spudoratamente a Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), mentre Gloria Moreau (Lara Komar) tenterà di indurlo a dire alla compagna di essersi licenziato. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), scosso dal litigio con Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), dirà a quest'ultima di desiderare di lavorare ancora assieme a lei.

Nel frattempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) sceglierà di organizzare un evento al Circolo in memoria della morte del Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Vito Lamantia (Elia Tedesco), in ultimo, inviterà per un appuntamento Maria Puglisi (Chiara Russo).

Gloria spingerà Ezio a dire a Veronica di essersi licenziato

Le anticipazioni dello sceneggiato, in merito alle puntate del 22 e 23 novembre, rivelano che Ezio, dopo essersi dimesso dal ruolo di Direttore della ditta Palmieri, continuerà a mentire alla compagna, non dicendo alla stessa di essere al momento senza un impiego.

Gloria, però, non sarà d'accordo col modo di agire del marito e proverà a farlo riflettere inducendolo a dire la verità alla signora Zanatta.

Adelaide, nel mentre, intuirà che la storia sentimentale tra il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sta attraversando un periodo complicato.

A fronte di ciò, l'arguta Di Sant'Erasmo chiederà al fido Marcello Barbieri (Pietro Masotti) di indagare a riguardo.

Alfredo Perico (Gabriele Anagni), ugualmente ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi), inizierà a credere che tra Maria Puglisi e Vito Lamantia possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Vittorio, intanto, dirà a Matilde che gli farebbe molto piacere se potessero ancora lavorare a stretto contatto.

La notizia della morte di Kennedy indurrà la contessa a organizzare un evento al Circolo in memoria del Presidente americano

Si farà strada la notizia che il Presidente degli Stati Uniti, ovvero John Fitzgerald Kennedy, è stato assassinato.

La zia di Marco (Moisè Curia), quindi, deciderà di organizzare un vento al Circolo per ricordare Kennedy e chiederà al cognato di affiancarla durante tale serata.

Ezio, successivamente, manifesterà a Gloria la voglia di intraprendere un percorso professionale in proprio, così la capocommessa di dimostrerà vogliosa di mettere in atto una strategia per aiutarlo.

Colombo, intanto, sceglierà di dire finalmente la verità e metterà a parte la compagna, ma anche Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose), di non lavorare più alle dipendenze del banchiere Guarnieri. Teresio, al contempo, ci terrà a rassicurare tali persone care, asserendo di avere già in serbo di accettare un nuovo impiego.

Vito, infine, scriverà una lettera a Maria invitandola a un appuntamento, mentre Matilde farà una visita inaspettata a Vittorio.