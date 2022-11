Continuano ad andare in onda su Rai 1 i nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 14 al 18 novembre svelano che Stefania cercherà di far di tutto affinchè Marco cambia idea sul lasciare la sua carriera da giornalista. Flora invece, continuerà a fare delle brutte angherie nei confronti di Maria. La Puglisi rimarrà molto delusa dai suoi insuccessi lavorativi, ma Lamantia sarà pronto a consolarla ed incoraggiarla. Adelaide maturerà il desiderio di voler acquistare una serra e chiederà aiuto al suo ormai fidato amico Marcello.

Trame Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 novembre: Stefania chiede aiuto a Matilde

Flora scarterà l'abito disegnato da Maria e questo farà infuriare Matilde. Umberto e Flora brinderanno per aver messo a segno un punto contro la Puglisi. Intanto Ezio deciderà che trasferirsi a casa di Vittorio sia una buona idea. Stefania continuerà a stimolare Marco affinché non lasci il suo lavoro. La giovane donna deciderà di chiedere l'aiuto di Matilde. Salvatore tornerà da Londra, ma la fuga sembrerà non aver portato i risultati sperati, visto che penserà ancora ad Anna.

Il giovane Amato entrerà sempre più in confidenza con Elvira, alla quale riuscirà a rivelare il suo vero stato d'animo per la rottura con la Imbriani.

Dopo l'ultima lite avuta con la Frigerio, Conti sarà sempre più certo che sia meglio mantenere le distanze con Matilde. Marcello si prodigherà affinché il desiderio di Adelaide di acquistare la serra venga esaudito. Barbieri non avrà intenzione di deludere la Contessa, visto il grande supporto che quest'ultima gli ha dato.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Adelaide organizza un evento per spronare Marco

La Contessa deciderà di organizzare un evento letterario al Circolo, affinché Marco possa essere spronato a proseguire la sua carriera. Intanto, Irene scoprirà che Clara le ha raccontato delle menzogne. La nipote di Don Saverio ha infatti intrapreso un nuovo lavoro per poter aiutare la sua famiglia.

Quando Don Saverio scoprirà che la nipote starà lavorando in un palazzo come donna delle pulizie, sarà molto preoccupato. Matilde scoprirà che i dubbi i Adelaide nei riguardi di Flora erano fondati, in quanto quest'ultima avrà giocato sporco rubando la creazione di Maria. Ezio si confiderà con Vittorio e gli rivelerà di aver lasciato il suo lavoro dopo l'ennesimo screzio con Umberto. Colombo non racconterà la verità alla sua famiglia, in quanto vorrà tenere segreta la notizia. La Moreau noterà però che qualcosa non va e metterà alle strette Ezio, fino a quando l'uomo non confesserà la verità.