Nelle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore, Flora Gentile Ravasi e Umberto Guarnieri continuano a vivere la loro relazione alla luce del sole. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che ci sarà un colpo di scena nei prossimi episodi.

A quanto pare Flora deciderà di lasciare Umberto. A quel punto, l’imprenditore farà di tutto per riconquistare la sua fidanzata, ma la stilista si farà consolare da Marcello.

Barbieri, quindi, oltre a essere diviso fra l'amore che prova per Ludovica e le attenzioni verso Adelaide, si avvicinerà a Flora.

Il Paradiso delle signore, trame: Flora lascia Umberto

Flora non sta attraversando un periodo sereno a livello lavorativo. Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, la giovane Gentile Ravasi sta avendo problemi, a causa delle capacità di Maria. Nei recenti episodi della fiction pomeridiana, Flora ha notato il talento della sua collega, temendo di perdere il proprio posto nell’atelier. A quel punto, la figlia di Achille Ravasi ha tentato di ostacolare Maria, grazie anche alla complicità di Umberto. In seguito, però, Gentile inizierà ad avere i sensi di colpa nei confronti della giovane Puglisi e ciò avrà delle ripercussioni nel suo rapporto con Umberto. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Flora lascerà Umberto.

Umberto tenta di riconquistare Flora

Flora sarà categorica e, non riuscendo più a sostenere il peso di quanto fatto ai danni di Maria e il peso della sua relazione con Umberto, deciderà di non volerne più sapere di Guarnieri e chiuderà la sua relazione con lui.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano dettagli in più in merito a quello che accadrà fra la stilista dell’atelier milanese e il banchiere.

Umberto non si rassegnerà di avere perso la sua compagna e, pertanto, tenterà di provare a riconquistarla.

Le indiscrezioni trapelate in rete anticipano un altro colpo di scena inaspettato, perché la giovane Gentile si avvicinerà a Marcello.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Flora si consola con Marcello

La figlia di Achille continuerà a non dare retta a Umberto e si consolerà con Marcello.

Al momento, non è ancora chiaro come mai e in che modo la stilista de Il Paradiso delle signore si avvicinerà al barista. A quanto pare la giovane Gentile si sfogherà con Barbieri e troverà in lui una spalla su cui piangere. Anche il socio di Salvatore non sta attraversando un periodo fortunato in amore, perché il cameriere è ancora preso da Ludovica.

Nel frattempo, le anticipazioni dello sceneggiato di Rai 1 rivelano che qualche personaggio, al momento ignoto, avrà un anello di fidanzamento da consegnare alla sua amata. Secondo alcune indiscrezioni che circolano in rete, potrebbe trattarsi di Umberto, che per dimostrare il suo amore a Flora e tentare di riconquistarla, possa arrivare a fare il grande passo con lei.