Il Paradiso delle signore 7 dal 28 novembre al 2 dicembre 2022 non andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 1. Gli spettatori e appassionati della soap opera pomeridiana dovranno prepararsi ad un importante cambio programmazione che riguarda proprio la messa in onda della serie italiana con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Un cambio palinsesto dettato in primis dall'inizio dei Mondiali di calcio 2022 che, quest'anno, troveranno ampio spazio nel palinsesto pomeridiano autunnale della rete ammiraglia Rai, che ne ha acquistato i diritti per la trasmissione televisiva malgrado l'assenza dell'Italia.

Sospese le puntate de Il Paradiso delle signore dal 28 novembre al 2 dicembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 dal 28 novembre al 2 dicembre non sarà trasmesso in prima visione assoluta su Rai 1.

I telespettatori e appassionati che, alle 16:05 si collegheranno sulla rete ammiraglia per seguire le nuove puntate della soap, resteranno profondamente delusi nel momento in cui scopriranno che per tutta la settimana non ci saranno le nuove puntatre.

La soap, infatti, risulta sospesa dalla programmazione pomeridiana di Rai 1 e, il motivo di questo cambiamento, ha a che fare con la messa in onda dei Mondiali di calcio 2022.

Due settimane di stop per Il Paradiso delle signore 7

L'appuntamento con i Mondiali, infatti, terrà banco nel daytime e nella prima serata della rete ammiraglia con la messa in onda dei match che popoleranno il palinsesto e di conseguenza porteranno alla cancellazione di alcuni programmi che popolano la programmazione feriale.

Questo è il caso de Il Paradiso delle signore 7: la soap opera, infatti, sarà in pausa non solo nella settimana che va dal 28 novembre al 2 dicembre, ma anche in quella successiva che va dal 5 al 9 dicembre 2022.

Uno stop di due settimane che, tuttavia, terminerà definitivamente a partire da lunedì 12 dicembre, quando riprenderà la consueta programmazione in prima visione assoluta subito dopo l'appuntamento con il talk show "Oggi è un altro giorno" condotto da Serena Bortone.

Flora chiude con Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore

In attesa di questo stop di due settimane, le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Flora Ravasi.

La fidanzata del commendatore, di punto in bianco, annuncerà la sua intenzione di voler mettere la parola fine alla relazione con Umberto, lasciandolo a dir poco spiazzato e senza parole.

Umberto, però, non la prenderà affatto bene: il personaggio interpretato da Roberto Farnesi proverà in tutti i modi a riconquistare di nuovo la sua amata tanto da arrivare a sorprenderla con un prezioso e costoso anello di fidanzamento.