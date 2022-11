Tra qualche puntata de Il Paradiso delle Signore, uscirà di scena una delle protagoniste più in vista della daily soap: Anna Imbriani. Fresca di matrimonio con Salvatore Amato, la relazione coniugale si è capovolta da un momento all'altro attraverso una telefonata ricevuta dalla donna un po' di puntate fa. Questa telefonata ha portato Anna a fare i bagagli e a salpare per l'America, nascondendo al marito la vera ragione del suo viaggio. E dopo un certo periodo di assenza, Imbriani è rientrata in Italia ed ha vuotato il sacco, svelando a Salvatore che il suo ex Quinto è vivo e che si trovava rinchiuso in un carcere venezuelano.

In una recente intervista, l'attrice Giulia Vecchio ha rotto il ghiaccio svelando qualcosa in più sull'intera vicenda e sulle ragioni della sua uscita di scena.

Come è finito in Venezuela, Quinto Reggiani

Credendo che Quinto fosse morto, Anna Imbriani ha fatto ritorno a Milano con sua figlia Irene. In tale circostanza si è innamorata di Salvatore, accettando di diventare sua moglie e convolando a nozze sul finire della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Tempo qualche mese, la situazione si è ribaltata completamente, perché Quinto Reggiani è vivo! A svelare che cosa è successo all'uomo ci ha pensato il volto di Anna Imbriani in una recente intervista.

Ebbene, Reggiani ha trascorso del tempo in Venezuela, rinchiuso in un carcere.

Ma come è finito in America il ragazzo? A quanto pare, una volta fuggito con Anna e Irene in Spagna, ha iniziato a lavorare su una nave. Durante un naufragio è stato dichiarato morto, quando in realtà era stato arrestato ingiustamente. Dopo un bel po' di tempo, il governo venezuelano gli ha concesso la possibilità di avere un avvocato, potendosi finalmente rimettere in contatto con Anna.

Quinto ha pagato un riscatto

Per poter essere liberato Quinto ha dovuto pagare un riscatto, per questo motivo Imbriani non ha perso tempo a precipitarsi in Venezuela. Essendo confusa, e convinta che Salvo avrebbe insistito per partire con lei, Anna ha deciso di raccontargli una bugia. All'inizio la donna parte per l'America con l'intenzione di liberare il suo ex e poi tornare a Milano da Salvatore.

Le cose però saranno destinate a cambiare. Desideroso di riabbracciare per l'ultima volta la piccola Irene, Quinto si presenta a Milano anziché andare a Genova da un suo amico. Sarà proprio Salvatore a persuadere Anna a far vedere la bambina all'ex, almeno da lontano.

Perché Giulia Vecchio non ci sarà più a Il Paradiso delle Signore

Salvatore farà di più, in quanto capirà che nel cuore di sua moglie c'è posto soltanto per Quinto. "Voi vi amate, sarete felici" queste le parole che Salvo proferirà ad Anna e Quinto, annunciando di fare un passo indietro. Sarà in questo modo che i due usciranno di scena in maniera definitiva. "È stata una mia decisione", con queste precise parole Giulia Vecchio ha chiarito di essere stata lei stessa a scegliere di lasciare la daily soap di Rai 1. Stando a quanto si apprende nell'intervista, le hanno proposto di fare ben due fiction e non le è stato possibile riuscire a destreggiarsi in tutte le attività allo stesso tempo.