Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni delle prossime puntate si concentrano su Ezio, che non sta vivendo una situazione facile. Da una parte deve rinunciare alla sua famiglia, dopo che i giornalisti hanno reso pubblica la sua relazione con Veronica. Dall'altra deve sottostare alle continue umiliazioni di Umberto per via dell'opposta visione delle cose alla ditta Palmieri. Il signor Colombo, stanco di abbassare la testa, ha dato le sue dimissioni, che sono state però respinte.

Nei nuovi episodi, Ezio deciderà di dare una svolta alla sua vita.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Ezio si libera di Umberto

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che, dopo l'ennesima umiliazione in pubblico da parte di Umberto, Ezio darà le sue dimissioni alla ditta Palmieri, in modo da non avere più a che fare con Umberto.

Ezio si confiderà con Vittorio, pregandolo di non dire nulla a riguardo. Per il momento, vuole che la sua decisione resti tra loro, anche per non far preoccupare Veronica e Gemma.

Intanto, Veronica continuerà a sperare che Ezio trovi una soluzione per tornare a vivere con lei e la figlia, ma non sembrano esserci proprio i presupposti.

Gloria capisce che Ezio sta mentendo: Il Paradiso delle Signore nuove puntate

Anche se cercherà di non far trapelare nulla, Ezio si mostrerà nervoso e scostante. Gloria, che lo conosce come le sue tasche, capirà che c'è qualcosa che non va e così proverà con la sua proverbiale dolcezza a stargli vicino.

Ezio non riuscirà a mentire e rivelerà a Gloria la verità, pregandola però di non dire nulla a Veronica.

La loro complicità sarà sempre più evidente.

Intanto, Vittorio offrirà al signor Colombo una sistemazione a casa sua, così da lasciare la piccola pensione nella quale si è sistemato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Ezio prende una decisione sul suo futuro

Tempo di scelte e di addii nelle puntate in prima visione de Il Paradiso delle Signore: Ezio maturerà una scelta a lungo meditata in merito al suo futuro.

Le previsioni non sono buone: il signor Colombo ora è senza lavoro e, come se non bastasse, non può in alcun modo vivere la sua storia d'amore con Veronica alla luce del sole.

Che cosa avrà in mente Ezio? Non si esclude che possa decidere di voltare pagina e lasciare Milano, anche per risolvere la sua situazione lavorativa. Certo è che, se ciò accadesse, Veronica riceverebbe l'ennesima stoccata restando completamente sola. Non resta che attendere i prossimi episodi per scoprire che ne sarà di Ezio e Veronica.