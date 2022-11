Agnese continua ad essere assente nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda su Rai 1. A distanza di un po' di settimane dalla sua uscita di scena dal cast della soap, sono in tanti tra i fan e spettatori della soap opera a chiedersi che fine abbia fatto la donna e quando rimetterà piede in città.

L'assenza di Agnese non è passata affatto inosservata, dato che la donna aveva scelto di trasferirsi per un po' di tempo a Londra per stare al fianco di sua figlia Tina, alle prese con una gravidanza difficile.

Agnese ancora a Londra da sua figlia Tina ne Il Paradiso 7

Nel dettaglio, l'inizio di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore è stato caratterizzato dall'uscita di scena di Agnese.

La compagna di Armando, dopo aver saputo che sua figlia Tina era alle prese con una prima gravidanza difficile, che stava mettendo a repentaglio la vita del bambino che portava in grembo, scelse di lasciare subito Milano per trasferirsi da lei.

Così, senza pensarci su due volte, ecco che Agnese annunciò che si sarebbe trasferita a Londra per un po' di tempo e di conseguenza mise in stand-by anche il suo impiego all'interno del grande magazzino milanese.

Agnese potrebbe non tornare più ne Il Paradiso delle signore 7

Da quel momento in poi, Agnese non ha fatto più rientro in città anche se nel corso delle ultime puntate della soap opera, la donna è tornata a farsi sentire.

Armando ha avuto modo di fare una chiacchierata telefonica con la sua amata, di cui sente la mancanza in maniera indescrivibile.

Agnese ha rassicurato i suoi familiari sulle condizioni di salute di Tina: la situazione è in netto miglioramento ma, nonostante questo, la donna non sembra essere intenzionata a tornare in città.

Per quale motivo? I dubbi sul fatto che Agnese possa trascorrere ancora diverso tempo a Londra ci sono tutti e, a questo punto, non si esclude che la donna possa trascorrere tutto il tempo di questa settima stagione della soap, lontana da Milano per stare al fianco della figlia.

Armando potrebbe non rivedere Agnese nel corso de Il Paradiso delle signore 7

Agnese, infatti, potrebbe restare a Londra fino al momento del parto di Tina ma anche fermarsi per i mesi successivi alla nascita del bambino, così da potersi prendere cura al 100% del piccolo e permettere anche a sua figlia di tornare a svolgere il suo lavoro di cantante in giro per il mondo.

Cosa succederà a questo punto? Sebbene al momento si tratta solo di un'ipotesi su quanto potrebbe succedere nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, non si esclude che Armando possa doversi mettere "l'anima in pace" e rassegnarsi all'idea di non rivedere la sua amata Agnese ancora per un bel po' di tempo.