Continua la programmazione della soap Il Paradiso delle Signore, che registra a ogni puntata ascolti alti. Le anticipazioni dei nuovi episodi svelano che Flora commetterà un passo falso e verrà scoperta da Matilde. Adelaide potrebbe arrivare facilmente al suo obiettivo, se solo Matilde le raccontasse che cosa ha visto. Nel frattempo Umberto sarà felice del fatto che il bozzetto di Maria sia stato scartato e convincerà Flora a non cedere. Peccato che la giovane Ravasi stia maturando una decisione forte e che faccia una scelta anche in campo amoroso.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Flora ruba il modello di Maria

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni della soap svelano che Flora scarterà per l'ennesima volta il bozzetto di Maria, che si convincerà di non essere adatta per il lavoro di stilista. Peccato che la giovane Ravasi le rubi l'idea e disegni un bozzetto del tutto simile. Adelaide inizierà a sospettare qualcosa in merito a questo tiro mancino e sarà Matilde a confermare i suoi dubbi. In un primo momento Flora e Umberto brinderanno per aver fatto fuori Maria, ma i sensi di colpa cominceranno a farsi sentire.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora prende una decisione su Umberto

Continuando con le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, Umberto sarà spietato e spronerà Flora a non dire nulla, proprio ora che la carriera di Maria è in bilico.

Flora però sarà assalita dai rimorsi e non saprà cosa fare. Intanto Matilde si confiderà con Vittorio, pregando di non fare parola con nessuno riguardo a quanto scoperto. In tutto questo Flora prenderà una decisione importante su Umberto.

Il Paradiso delle Signore, prossime puntate: Umberto resta solo?

Non si esclude che Flora possa decidere di lasciare Umberto, avendone conosciuto da vicino il lato più oscuro.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, inoltre, Flora maturerà una scelta importante anche per quanto riguarda il lavoro. La giovane potrebbe anticipare un'eventuale mossa di Matilde, licenziandosi anzitempo. In questo modo salverebbe la sua reputazione, rinunciando però al lavoro che tanto ama e per il quale sta combattendo.

Certo è che se Flora si licenziasse, Adelaide canterebbe vittoria senza aver mosso un dito. Che cosa farà invece Maria? Se la giovane Ravasi lasciasse il grande magazzino, è molto probabile che Vittorio assegni a Puglisi il suo posto, facendole fare un salto di carriera eclatante. Intanto Marcello non perderà d'occhio la contessa nemmeno per un momento e la sua determinazione non le sarà indifferente. Secondo gli spoiler, Adelaide farà un passo avanti nei confronti di Marcello, dopo essere stata piacevolmente stupita.