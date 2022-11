Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai 1. Le anticipazioni delle nuove puntate si concentrano su Flora e Umberto, che brinderanno alla disfatta di Maria. La povera Puglisi vedrà per l'ennesima volta scartato il suo prezioso lavoro, solamente per una gelosia ossessiva di Flora, che teme di perdere il posto. A complicare le cose c'è anche Adelaide, che preme affinché la giovane Ravasi venga licenziata. Matilde non sa da che parte stare ed è sempre più incalzata dalla contessa a spingere affinché la carriera di Flora venga distrutta.

Nel frattempo, Ezio prenderà una decisione che cambierà per sempre il suo futuro e Gloria, conoscendolo molto bene, capirà che sta nascondendo qualcosa di importante.

Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: Ezio spiazza Umberto

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore rivelano che Umberto sarà molto nervoso e sfogherà il suo risentimento anche su Ezio. La causa della sua rabbia è l'ostinazione di Adelaide nel voler distruggere Flora, obiettivo che per fortuna non ha ancora raggiunto. Già, perché la contessa ha trovato nella giovane Ravasi una rivale molto più forte e agguerrita di quanto pensasse. Umberto avrà da ridire con Ezio riguardo ad alcune faccende che riguardano la ditta Palmieri e non perderà tempo per umiliarlo.

Davanti all'ennesima sfuriata, il signor Colombo non abbasserà la testa e deciderà di licenziarsi nell'immediato.

Il Paradiso delle Signore prossime puntate: Gloria scopre la bugia di Ezio

Intanto, le cose non andranno affatto bene a casa Colombo. Gemma e Veronica sono rimaste sole e non sanno se e quando Ezio tornerà da loro.

Lo stesso sentimento di ansia e preoccupazione pervade anche Stefania, anche se, in fondo, spera in una riconciliazione tra i suoi genitori. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Ezio andrà a vivere da Vittorio, che gli proporrà di abitare sotto lo stesso tetto piuttosto che in una piccola pensione. Il signor Colombo tenterà in tutti i modi di tenere nascosto il fatto di essersi licenziato, ma Gloria lo conosce molto bene.

Oltre a farlo confessare, verrà a sapere altri dettagli che la faranno preoccupare non poco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Umberto senza scrupoli con Maria

Il commendator Guarnieri non si smentisce mai. Stando alle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, verrà a sapere da Flora del bozzetto di Maria scartato al grande magazzino e sarà certo che sia il primo passo verso la disfatta della povera Puglisi. Flora confiderà al bell'Umberto di aver copiato un modello di Maria e di avere dei sensi di colpa, anche se il vestito ha avuto enorme successo. Il commendatore la spronerà a pensare alla sua carriera e a non avere scrupoli, dimostrando la sua insensibilità nei confronti della povera Maria.