Vittorio Conti chiederà di annullare le nozze con Marta nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 prosegue con grande successo in daytime e, al centro delle trame continueranno ad esserci le vicende di Conti.

Il proprietario del grande magazzino, dopo un inizio stagione in cui ha dovuto lottare per tenere a bada le mire espansionistiche della contessa Adelaide, ha avuto finalmente la possibilità di trovare una persona in grado di attirare la sua attenzione. Trattasi di Matilde che, puntata dopo puntata, diventerà sempre più importante per lui.

Vittorio confessa il suo amore per Matilde nelle nuove puntate de Il Paradiso 7

Nel dettaglio, durante queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma su Rai 1, Vittorio si renderà conto di provare dei sentimenti nei confronti di Matilde.

Il proprietario del grande magazzino milanese non riuscirà più a far finta che non stia succedendo nulla nella sua vita, motivo per il quale confesserà all'amico Roberto di provare dei sentimenti per Matilde.

Vittorio uscirà allo scoperto e confesserà così il suo amore nei confronti della donna che, tuttavia, è sposata con Tancredi Di Sant'Erasmo, fratello di Marco.

Vittorio chiude con Marta per Matilde ne Il Paradiso 7?

Il feeling tra i due crescerà sempre più anche se, Vittorio, in un primo momento deciderà di fare un passo indietro e quindi di prendere le distanze da Matilde.

Eppure, proprio questo atteggiamento di Conti potrebbe far insospettire la donna e, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 di questa stagione, ecco che Matilde potrebbe metterlo alle strette.

Non si esclude, infatti, che Vittorio possa ritrovarsi nella posizione di dover confessare apertamente quelli che sono i suoi sentimenti nei confronti della donna e in tal modo, uscire allo scoperto definitivamente.

Vittorio potrebbe annullare le nozze con Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Un nuovo amore, quindi, potrebbe far capolino nella vita di Vittorio a distanza di un po' di tempo dalla fine della sua relazione con Marta.

La figlia di Umberto ha intrapreso ufficialmente un nuovo percorso di vita e lavorativo in America e la sua presenza non è affatto prevista in questa settima stagione.

Eppure la nascita di questa storia d'amore tra Vittorio e Matilde, potrebbe spingere Conti a contattare la sua ormai "ex moglie" per chiederle di annullare il loro matrimonio.

Vittorio potrebbe così dare una svolta definitiva alla sua vita sentimentale e seguire le orme di Ezio che, per convolare a nozze con Veronica, si è rivolto alla Sacra Rota per annullare il precedente matrimonio con Gloria.