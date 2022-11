Il Paradiso delle Signore riprenderà la messa in onda dopo la pausa per i Mondiali di calcio del Qatar e non mancheranno le novità. Dopo che Don Saverio ha dato il benestare affinché Ezio potesse tornare a casa, è accaduto un evento capace di scombinare le carte in tavola. Veronica non solo ha visto Ezio e Gloria abbracciarsi, ma ha anche scoperto che il suo compagno ha intenzione di intraprendere un'attività in proprio con l'aiuto economico di Moreau. Ne è seguito un ricatto, che porterà a una inevitabile scelta. Occhio anche a Maria che verrà a sapere tutte le bugie di Vito e che non si limiterebbero all'accordo preso con suo padre, ma a ben altro.

Secondo le anticipazioni della soap, Marco e Stefania potrebbero andare via per sempre dopo l'allettante offerta fatta al giovane Sant'Erasmo, che lo porterà in America.

Vito ha mentito a Maria: Il Paradiso delle Signore nuove trame

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore Maria scopre che Vito sarà suo marito e non la prenderà molto bene, visto che si sentirà ingannata dal ragazzo che aveva promesso di proteggerla a qualsiasi costo.

Tuttavia questa non sarà l'unica scoperta che farà la giovane Puglisi. Vito nasconde qualcosa del suo passato, che si ricollega alla misteriosa telefonata fatta tempo fa in una cabina telefonica. All'altro capo del filo pare infatti che non ci fosse il signor Puglisi, come in tanti credono.

Veronica teme di perdere la sua famiglia: Il Paradiso delle Signore nuove trame

Secondo le anticipazioni delle prossime puntate, Marco e Stefania potrebbero andare via per sempre in seguito alla proposta fatta al giovane giornalista. Ovviamente ogni equilibrio potrebbe cambier.

A casa Colombo regna il caos. Veronica ha visto Ezio e Gloria abbracciarsi, e ha scoperto che Moreau ha intenzione di offrire il denaro necessario a Colombo per mettersi in proprio.

Presa dalla gelosia, Veronica ha messo alle strette Ezio, che sarà costretto a scegliere tra il suo amore o il lavoro.

Ezio sceglie Gloria o Veronica? Il Paradiso delle Signore nuove trame

Inevitabilmente il signor Colombo deve scegliere: se vuole inseguire il suo sogno professionale, e accettare l'aiuto di Gloria, per lui non ci sarà più Veronica.

Al contrario dovrà rinunciare per sempre al suo grande progetto, che potrebbe fargli guadagnare molti soldi e notorietà.

Secondo le prime indiscrezioni, pare che Ezio non ceda al ricatto di Veronica, che già più volte lo aveva messo in difficoltà. A quel punto non si esclude che rifiorisca l'amore per Gloria, come tanti fan de Il Paradiso delle Signore sperano da tempo.