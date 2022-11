Continua la messa in onda della soap opera Il Paradiso delle Signore, trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 circa.

Durante la puntata che andrà in onda mercoledì 9 novembre, Adelaide intercederà con con alcuni suoi conoscenti al fine di trovare un buon editore giornalistico per suo nipote Marco. Elvira organizzerà una sorpresa per far tornare il sorriso a Salvatore. Ezio continuerà a scontrarsi con Umberto, ma riceverà il sostegno di Vittorio. Intanto Vito organizzerà una sorpresa per Maria

Vittorio ospita Ezio a casa sua ne Il Paradiso

Ezio continuerà ad avere problemi con il commendatore Guarnieri che lo accuserà di averlo scavalcato concedendo un permesso alle operaie della ditta Palmieri senza averlo prima consultato.

Fortunatamente Vittorio si schiererà dalla parte di Colombo, offrendogli il suo sostegno e invitandolo a stare a casa sua.

Inoltre per il proprietario dell'atelier arriverà il momento di fare chiarezza con i suoi sentimenti e finalmente confesserà al suo amico Roberto Landi di essersi innamorato di Matilde. Tuttavia temerà l'ennesima delusione in amore dopo l'addio di Marta Guarnieri e per questo motivo penserà di allontanarsi dalla donna.

Salvatore maltratta Elvira umiliandola

Successivamente Salvatore continuerà a soffrire per la partenza di Anna, che ha scelto di vivere la sua vita insieme al suo primo marito Quinto e a sua figlia Irene.

Ciononostante il figlio di Agnese potrà contare sui suoi amici e anche sulle veneri del magazzino.

In particolar modo Elvira penserà di organizzare una sorpresa per il barista per fargli tornare il sorriso, ma l'idea si rivelerà un fallimento. Infatti Salvo non prenderà affatto bene l'iniziativa della signorina Gallo e la tratterà male, umiliandola.

Vito fa una sorpresa a Maria Puglisi

Nel contempo Tancredi eserciterà il proprio potere editoriale per bruciare la terra attorno a suo fratello Marco che non riuscirà a trovare lavoro dopo la pubblicazione dell'articolo sulle vittime del Vajont.

A sostenere il giovane ragazzo vi sarà sua zia Adelaide che si prodigherà a intercedere con l'alta borghesia milanese per trovare al giornalista del Paradiso Market nuovi colloqui.

Infine Vito vuole avvicinarsi sempre di più a Maria: in particolare sarà deciso a conquistare il cuore della giovane Puglisi senza nascondersi più nell'anonimato. Pertanto il contabile del Paradiso organizzerà una sorpresa per Maria.