Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 3 novembre c'è stato il ritorno tanto atteso di Quinto Reggiani, interpretato da Cristiano Caccamo, il primo marito di Anna Imbriani che tutti credevano disperso nell'oceano. Il giovane, invece, è vivo e vegeto, ed è tornato a Milano proprio per vedere la piccola Irene. Salvo ha avuto modo per incontrarlo per la prima volta e purtroppo ha fatto i conti la brutta realtà dei fatti.

Quinto torna al Paradiso

Salvo è affranto, non sa cosa fare: Quinto è ritornato nella vita di Anna, dopo che per tempo hanno creduto che fosse scomparso per sempre durante un naufragio.

La situazione è in bilico, nonostante tutte le rassicurazioni di Anna. Infatti la giovane ha proposto a Salvo di fare un viaggio alle Cinque Terre per lasciarsi i problemi alle spalle. Lui ha accettato, pensando che potesse realmente essere la soluzione a tutto, ma purtroppo non è stato così.

Salvo ha capito che Quinto era in zona, soprattutto dopo una conversazione avuta con Caterina. Infatti gli ha detto che Quinto ha telefonato tante volte perché vuole vedere Irene, ma Anna non è mai stata d'accordo. Secondo Salvo, però, Quinto ha cercato di mettersi d'accordo con Caterina per vedere la piccola di nascosto.

Successivamente avuto anche un confronto con Anna, in quanto convinto che la moglie abbia trascorso la giornata con Quinto.

Il giovane è caduto nel vortice di una profonda paranoia, ma è stato assicurato dalla moglie di non aver visto Quinto, dandogli addirittura delle prove. Sembrava essersi messo l'anima in pace, ma poi è successo l'impensabile.

L'incubo di Salvo

Quinto, infatti, ha messo nuovamente piede a Milano, precisamente nella Caffetteria di Salvo, durante la puntata andata in onda il 3 novembre su Rai 1.

In quel preciso istante Salvo ha potuto testare un dolore atroce, dato dal fatto che il suo peggiore incubo stava per rivelarsi realtà: Quinto è ufficialmente tornato nella vita di Anna e Irene.

Quinto ha voluto parlare con Salvo: vuole vedere Irene, ma Anna non glielo permette.

Spera che Salvo possa dargli una mano, anche a vederla solo da lontano: vuole avere un ultimo ricordo di lei e poi promette di sparire per sempre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 e 7 novembre

Cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 novembre? Salvo informerà Anna della visita di Quinto, anzi quest'ultimo, proprio grazie al giovane Amato, avrà l'opportunità di rivedere la piccola Irene. Infatti Salvo sa che Quinto è il padre biologico della piccola, Anna non gli ha mai rivelato che è nata dalla storia clandestina con Massimo Riva.

A ogni modo, porterà Quinto da Irene perché sa che è la cosa giusta da fare, ma quando li vedrà insieme avrà un groppo in gola, perché sa che tra Anna, Quinto e Irene lui non c'entra proprio niente.

Così si farà coraggio e prenderà una decisione inaspettata. Quale sarà?

In realtà le anticipazioni della puntata del 7 novembre fanno sapere che Salvo deciderà di mettere la parola fine al matrimonio con Anna, per consentire a lei e a Irene di vivere la felicità che si meritano al fianco di Quinto.