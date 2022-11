La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato di stampo nostrano, riguardo le puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, evidenziano che il feeling tra Vito (Elia Tedesco) e Maria (Chiara Russo) non passerà inosservato ad Alfredo (Gabriele Anagni), il quale inizierà a pensare che tra i due possa nascere un sentimento. A tal proposito, Perico deciderà di spronare il nuovo contabile dell'atelier a farsi avanti con la sarta siciliana, nel frattempo Vito inviterà Maria ad uscire assieme ma per colpa di un imprevisto la ragazza si vedrà costretta a non presenziare.

Lamantia, però, non si darà per vinto e darà un secondo appuntamento alla compaesana. Roberto (Filippo Scarafia), infine, potrebbe iniziare a maturare dei sentimenti per Vito, finendo non soltanto per innamorarsene ma anche per dichiararsi al ragazzo di Montevago.

Roberto potrebbe innamorarsi di Vito

Il personaggio di Roberto Landi si è dichiarato omosessuale negli ultimi episodi della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, troncando inevitabilmente il legame matrimoniale con Silvana (Silvia Mazzieri) e sparendo dalla soap per ben tre capitoli.

Il suo ritorno è coinciso con la scorsa stagione, quando Landi è subentrato a Federico (Alessandro Fella) come pubblicitario del grande magazzino meneghino.

Per i telespettatori non è mai stato un segreto che Roberto provasse dei sentimenti per Vittorio (Alessandro Conti), anche se il pubblicitario li ha sempre tenuti ben nascosti.

Nella stagione in essere, però, Landi potrebbe mettere in stand-by i sentimenti che nutre per Conti e iniziare a provarne di nuovi per il contabile del Paradiso.

Landi potrebbe confessare a Lamantia di essersi innamorato di lui

Essendo ambientata negli anni Sessanta, l'omosessualità nella soap rappresenterà presumibilmente un argomento tanto scottante quanto tabù. Ciò non toglie che gli autori potrebbero proporre una storyline alternativa rispetto all'amore nascente tra Vito e Maria, magari proponendo ai fan una frequentazione clandestina tra il contabile e il pubblicitario.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è probabile che Roberto confessi a Vito di nutrire dei sentimenti profondi per lui.

Se tale eventualità dovesse concretizzarsi, la parola passerebbe a Lamantia, il quale sarebbe chiamato a esporsi con Landi, ricambiando il medesimo amore oppure tirandosi indietro e continuando a perseguire il serrato corteggiamento nei riguardi della sarta compaesana.