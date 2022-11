Il Paradiso delle signore sospeso su Rai 1 a partire dal prossimo 28 novembre 2022 e la notizia fa infuriare i tantissimi fan e spettatori social della soap opera.

La programmazione del daytime di Rai 1 nel corso delle prossime settimane subirà delle sostanziali modifiche per lasciare spazio alla messa in onda delle partite dei Mondiali di calcio 2022.

Tra i programmi che ne faranno le spese spicca anche la seguitissima soap opera della fascia pomeridiana, con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, la quale risulta sospesa per ben due settimane.

La Rai sospende la programmazione de Il Paradiso delle signore dal 28 novembre

Nel dettaglio, il cambio palinsesto per Il Paradiso delle Signore 7 prenderà il via il prossimo 28 novembre 2022: la Rai ha scelto di sospendere la messa in onda in daytime della soap opera per due settimane, così da poter lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio, che occuperanno lo slot orario che va dalle 16:00 in poi.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati delle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino milanese, dovranno rinunciare per due settimane alla messa in onda degli episodi inediti.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore, infatti, risulta sospeso dal 28 novembre fino al 9 dicembre e per rivedere in onda la soap bisognerà attendere lunedì 12 dicembre.

I Mondiali portano alla sospensione de Il Paradiso delle signore ed è polemica

Una notizia che, in queste ore, non ha reso per niente felici i numerosi fan e appassionati della soap opera pomeridiana di Rai 1, molti dei quali hanno puntato il dito contro la scelta fatta dalla Rai.

La sospensione de Il Paradiso delle signore ha fatto storcere il naso alla maggior parte degli spettatori, alcuni dei quali sostengono che con tantissimi canali a disposizione, la Rai avrebbe potuto trasmettere le partite di calcio "altrove" e in tal modo non rinunciare ad uno degli appuntamenti più seguiti e amati dal pubblico della rete ammiraglia.

"È una vergogna, non capisco perché deve essere sospeso Il Paradiso che ha un notevole numero di ascolti, anziché sospendere altre trasmissioni che sono poco seguite", ha sbottato un fan polemico contro la decisione della tv di Stato.

"Vergogna, ingiusto sacrificare la soap", scrive un altro affezionato della soap opera del pomeriggio di Rai 1.

I fan furiosi per la sospensione de Il Paradiso 7: 'È ingiusto'

"Non capisco perché, con tutti i canali della Rai dovete togliere la soap che piace a tantissimi? Dovremmo vedere i Mondiali dove tra l'altro non gioca neppure l'Italia?", ha sbottato ancora un altro spettatore social.

"Non è giusto. I Mondiali senza l'Italia non hanno appeal, è ingiusto sospendere Il Paradiso delle signore per due settimane", ha sentenziato un altro spettatore.