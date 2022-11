Continua lo strepitoso successo della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che si conferma una colonna portante per la fascia pomeridiana dell'ammiraglia Rai. Lo sceneggiato italiano rappresenta l'Italia vissuta negli anni sessanta, le cui vicende girano attorno al grande magazzino milanese dal quale prende il nome la serie.

Durante la puntata de il Paradiso che andrà in onda mercoledì 16 novembre, Adelaide organizzerà un concorso letterario al circolo e chiederà a Marco di partecipare in qualità di giudice. Flora inizierà a provare dei sensi di colpa per aver fatto del male alla giovane Puglisi.

Salvatore tornerà nel capoluogo lombardo e si avvicinerà alla venere Elvira. Clara nasconderà di star facendo un secondo lavoro per aiutare la famiglia, ma Irene scoprirà presto la verità.

Flora si sente in colpa ne Il Paradiso delle Signore

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle signore numero quarantotto, Flora boccerà il vestito realizzato da Puglisi, ma quando vedrà Matilde dubitare del suo giudizio, penserà di plagiare il bozzetto di Maria e fingere di averlo realizzato per prima.

In un secondo momento, la stilista dell'atelier inizierà a nutrire dei sensi di colpa per la cattiveria commessa nei confronti della collega che continua a prenderla come un esempio da seguire. Se da una parte la figlia di Achille Ravasi proverà colpa per il suo gesto, dall'altra il suo fidanzato Umberto Guarnieri inciterà la donna a non farsi scrupoli per ottenere ciò che vuole.

Una differenza caratteriale tra i due amanti che ben presto porterà non poche complicazioni nel loro rapporto. Infatti, Gentile starà già pensando e maturando delle idee molto chiare sul suo futuro lavorativo e sentimentale.

Marco diventa giudice per un concorso letterario

Successivamente, Salvatore tornerà a Milano dopo un breve soggiorno a Londra per schiarirsi le idee e troverà subito il conforto dei suoi amici e soprattutto di Elvira.

I due ragazzi si avvicineranno particolarmente, tanto che il figlio di Agnese aprirà il suo cuore alla venere confidandole il suo stato d'animo.

Nel frattempo, Adelaide non riuscirà a trovare un buon lavoro per suo nipote nonostante i prestigiosi colloqui, dopo che il commendatore Guarnieri l'ha infangato. Pertanto, Sant'Erasmo deciderà di accogliere la richiesta di aiuto da parte di Stefania per convincere Marco a non abbandonare il mondo del giornalismo e quindi il suo sogno.

Infatti, la contessa penserà di organizzare un evento letterario che si terrà al circolo ospitando grandi nomi e inviterà Marco in qualità di giurato per spronare il ragazzo a credere nei suoi sogni e non arrendersi.

Armando sprona Vito a conquistare Maria

Infine, Clara nasconderà alla sua coinquilina Irene di aver trovato una seconda occupazione presso un condominio milanese come donna delle pulizie, ma la sua bugia avrà le gambe corte. Infatti, Cipriani smaschererà Clara e apprenderà che lo sta facendo per inviare dei soldi alla sua famiglia al paese.

Nel contempo, Armando spronerà il contabile del Paradiso, Vito Lamantia, a dichiararsi a Maria.