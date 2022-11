Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda in televisione fino al 25 novembre, ci saranno importanti novità per la famiglia di Ezio. A tal proposito, le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Zanatta non vorrà più Colombo tra i piedi. Durante la settimana, i genitori di Stefania si riavvicineranno e il direttore commerciale preferirà confidarsi con sua moglie, piuttosto che con la sua fidanzata. Nel frattempo, don Saverio dirà a Veronica che le acque in parrocchia si sono calmate e, pertanto, potrebbe ritornare a convivere con il compagno, ma la mamma di Gemma scoprirà qualcosa che le farà cambiare idea.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 25/11: Ezio si avvicina a Gloria e trascura Veronica

Ezio non sta passando un bel periodo. Le tensioni in famiglia prima a causa dell'interruzione forzata della sua convivenza con Veronica, poi i problemi di lavoro, hanno creato malessere nel signor Colombo. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, per superare i momenti di sconforto, il papà di Stefania ha preferito avvicinarsi a sua moglie Gloria, piuttosto che condividere la sua vita con Veronica. Negli episodi della fiction, che andranno in onda fino al 25 novembre, Ezio rimarrà senza lavoro e tenterà di trovare una nuova occupazione, ma terrà all'oscuro Zanatta delle sue dimissioni dalla ditta di Umberto.

A quel punto, Moreau chiederà al consorte di rivelare la verità in famiglia e di mettere al corrente Veronica di essere senza un impiego.

Il Paradiso delle signore, puntate al 25/11: Ezio riempie di menzogne Veronica

Purtroppo, inizialmente, Ezio non seguirà i consigli di Gloria e preferirà fare di testa sua. A tal proposito, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore fino al 25 novembre rivelano che Colombo continuerà a riempire di menzogne Zanatta e non rivelerà a Veronica di essersi licenziato dalla ditta Palmieri.

Nel frattempo, il papà di Stefania informerà la consorte di avere in mente dei progetti professionali, per tentare di risollevarsi. Ezio, infatti, sarà interessato a mettersi in proprio, nel campo tessile, trattando il tessuto denim. A quel punto, Moreau avrà un piano per aiutare Ezio. Inoltre, durante la settimana, il direttore commerciale convocherà Veronica, Gemma e Stefania, per informarle di non lavorare più per Umberto Guarnieri, ma di avere già una proposta lavorativa che vuole accettare.

Il Paradiso delle signore, episodi al 25/11: Veronica non vuole più vivere con Ezio

Ezio si troverà ad un bivio complesso. Il signor Colombo sarà combattuto, perché non vorrà più essere alle dipendenze di qualcuno, sentendosi troppo in gabbia. Pertanto, il papà di Stefania prenderà una decisione e si confiderà con Gloria, rivelando alla consorte quale sia la sua scelta. Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda fino al 25 novembre, ci saranno importanti novità per Veronica ed Ezio. A tal proposito, don Saverio dirà a Zanatta che le acque in parrocchia, ormai, si sono calmate e, quindi, potrà tornare a vivere con il suo fidanzato. La mamma di Gemma sarà pronta a fare tornare a casa il suo compagno, ma accadrà un colpo di scena inaspettato. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Veronica assisterà a un fatto che le farà cambiare idea, non vorrà più Ezio tra i piedi e rinuncerà a convivere con il papà di Stefania.