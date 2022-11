Umberto Guarnieri darà l'impressione di essere disposto a tutto pur di colpire Adelaide e per riuscirci finirà per prendersela con chi non c'entra nulla. Il commendatore infatti, negli episodi Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 dal 7 all'11 novembre, umilierà Ezio rimproverandolo per aver dato un permesso alle operaie della ditta Palmieri senza averlo prima informato delle sue intenzioni. Nel frattempo Tancredi si schiererà contro suo fratello Marco e farà di tutto per screditarlo, al punto tale che lo condurrà a voler lasciare il giornalismo.

Intanto Salvatore deciderà di andare a Londra e Vito vorrà fare una sorpresa a Maria.

Vittorio si è schierato con Marco e ha pubblicato il suo pezzo sulla tragedia del Vajont sul Paradiso Market. Questo, però, porterà il giovane Sant'Erasmo a inimicarsi sia suo fratello Tancredi che Umberto, i quali con un comunicato stampa si dissoceranno dall'articolo. Vittorio e Roberto, invece, saranno ancora una volta dalla parte di Marco, mentre Maria sarà pronta a presentare il suo modello a Flora e chiederà un aiuto ad Armando. Intanto Umberto, come rivelano le trame Il Paradiso delle signore riguardanti gli episodi in onda dal 7 all'11 novembre, umilierà Ezio rimproverandolo aspramente per aver deciso di concedere un permesso a tutte le operaie della ditta Palmieri, senza consultarsi prima con lui.

Poco dopo Adelaide proverà a convincere Vittorio a spalleggiarla nella lotta contro Umberto, ma lui non vorrà in alcun modo mettersi tra di loro. Intanto Salvo, disperato per aver dovuto dire addio per sempre ad Anna, si confiderà con Marcello, mentre le ragazze proveranno a stargli accanto e cercheranno un modo per risollevargli il morale.

Più tardi Gemma e Stefania pianificheranno una serata romantica per Ezio e Veronica, mentre l'uomo parlerà con Gloria a proposito dello scontro avuto con Umberto.

Vito scoprirà che Maria ha un desiderio e deciderà di esaudirlo. Il giovane contabile del Paradiso preparerà una sorpresa per la ragazza e non avrà nessuna intenzione di rimanere anonimo.

Inoltre scoprirà una passione della sarta siciliana, mentre lei sarà messa sotto pressione da Flora. Nel frattempo Vittorio apprezzerà molto un'iniziativa di Matilde e comincerà a guardarla sotto un'altra luce. Intanto Adelaide scoprirà da Tancredi sta facendo tutto il possibile per far sì che Marco non venga assunto più da nessuna redazione giornalistica e lei cercherà di organizzargli dei colloqui nuovi smuovendo le sue conoscenze.

Poco dopo Elvira avrà un'idea per tentare di risollevare il morale a Salvo, ma lui sembrerà non apprezzare il suo gesto e la tratterà malissimo. Intanto la tensione tra Umberto ed Ezio non accennerà a diminuire, ma Colombo troverà l'appoggio e la solidarietà di Vittorio.

Quest'ultimo, poco dopo, confesserà all'amico Roberto di provare dei sentimenti importanti per Matilde, ma la paura di rimettersi in gioco lo spingerà ad allontanarsi da lei.

Elvira, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, sarà molto triste per lo scontro avuto con Salvatore, così Irene andrà a parlargli per provare a risolvere il malinteso. Nel frattempo Adelaide accuserà senza mezzi termini Umberto di aver rovinato la vita a Marco. Il giovane infatti, per timore di non trovare un altro lavoro, confesserà a Stefania di voler abbandonare il giornalismo. Poco dopo Salvatore deciderà di andare a Londra da sua madre Agnese e sua sorella Tina, in modo tale da distrarsi e affrontare meglio il dolore per la fine del suo matrimonio con Anna.

Prima di andare via, però, avrà un dolce pensiero per Elvira e si scuserà con lei per essere stato tanto brusco nei suoi confronti. Più tardi Maria presenterà i modelli a Flora, che per evitare di dare subito il suo parere, prenderà del tempo e terrà la ragazza sulle spine. Intanto Vito farà una follia d'amore e Vittorio inviterà Ezio ad andare a vivere da lui. Infine Marcello capirà che Adelaide vive un profondo malessere e avrà un'idea per aiutarla a dimenticare tutte le sue pene almeno per una sera.