Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Vito è arrivato a Milano con un intento ben preciso: conquistare Maria. Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction di Rai 1 rivelano che il nuovo contabile del negozio di moda continuerà a provare a fare breccia nel cuore della sarta dell'atelier e farà anche una sorpresa a Puglisi, ma vorrà mantenere l'anonimato e, pertanto, la stilista non verrà a sapere chi ha avuto un pensiero per lei.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Vito prova a conquistare Maria e fa una follia d'amore

Vito è rimasto incantato rivedendo Maria dopo tanti anni. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Lamantia è arrivato nel capoluogo lombardo, per sostenere un colloquio come contabile, per prendere il posto di Anna. In realtà, il ragazzo siciliano aveva un accordo con il signor Puglisi, per sposare sua figlia. La sarta del negozio non ha mai saputo l'identità del giovane che aveva chiesto la sua mano a suo padre e, pertanto, Maria ignora che l'uomo misterioso, che avrebbe dovuto sposare è Vito. Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Vito continuerà a fare di tutto per conquistare il cuore della sua collega.

Inoltre, le indiscrezioni trapelate in rete, forniscono dettagli in più su quello che farà il contabile che, pur di sorprendere la sua amata, farà una follia d'amore per lei.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Vito vuole rimanere anonimo e non rivela la sua identità a Maria

Al momento, non è chiaro cosa organizzerà Vito, per fare colpo su Maria.

L'unica cosa certa, è che il contabile de Il Paradiso delle signore farà un gesto disinteressato e non vorrà nulla in cambio dalla ragazza. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Lamantia non dirà la sua identità alla stilista e, facendo una vera e propria follia d'amore, vorrà rimanere anonimo. Attualmente, non sono trapelati indizi su quanto farà il ragazzo di Partanna e se comprerà qualcosa che desidera Puglisi o se le preparerà una sorpresa di altro tipo, restando nell'ombra.

Il Paradiso delle signore, prossimi episodi: Maria odia le menzogne e potrebbe arrabbiarsi con Vito

Dopo la delusione avuta con Rocco, Maria è stata chiara sui suoi progetti e sulla sua vita. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore, andato in onda nel pomeriggio di giovedì 3 novembre, Puglisi ha rivelato alle sue amiche di avere chiuso con gli uomini, dopo essere stata ingannata dal suo ex fidanzato e di non fidarsi più. Al momento, Vito sta mentendo alla sua collega, perché è un suo concittadino, che la conosceva già e, in aggiunta a questo, ha già chiesto la sua mano a suo padre. Pertanto, con queste premesse, se in futuro dovesse nascere una storia d'amore, Puglisi potrebbe infuriarsi con Lamantia, per averle mentito, fin dall'inizio.