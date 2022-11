Perché è importante

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore fino all'11 novembre sono attesissime dal pubblico, curioso di scoprire le "sorti" di Marco dopo l'uscita del suo chiacchieratissimo pezzo sul disastro del Vajont.

Il giornalista ha ricevuto il supporto di Vittorio che, senza alcun tipo di esitazione, ha scelto di pubblicare il pezzo di Marco sul nuovo numero della rivista "Paradiso Market".

Una scelta che finirà per avere delle conseguenze inaspettate su Marco, costretto a fare i conti con la vendetta di suo fratello Tancredi.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nel corso delle puntate della soap opera trasmesse fino al 4 novembre, Umberto Guarnieri ha messo in discussione la liceità di Marco nell'appropriarsi di alcuni documenti che gli sono serviti per la stesura del suo pezzo sul disastro del Vajont.

E così, il commendatore si è servito di questa scoperta per attuare il suo ricatto nei confronti della contessa Adelaide e dello stesso Marco.

In tal modo, infatti, ha sperato che la contessa potesse fare un passo indietro per salvare suo nipote da questo scandalo e di conseguenza rinunciare alle quote del Paradiso, ma in soccorso di Marco è arrivato Vittorio Conti.

Le anticipazioni

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 7 all'11 novembre rivelano che il pezzo di Marco troverà spazio sulla rivista del grande magazzino e scatenerà l'ira di Umberto e quella di Tancredi Di Sant'Erasmo.

Entrambi divulgheranno dei comunicati stampa in cui prenderanno le distanze dal pezzo di Marco e, tra i due, quello più spietato sarà Tancredi.

Quest'ultimo, infatti, inizierà a tramare alle spalle di suo fratello e cercherà in tutti i modi di colpirlo, provando a mettergli i bastoni tra le ruote.

Il suo scopo sarà quello di ostacolargli la carriera nel mondo del giornalismo e costringerlo a cambiare mestiere, costringendolo alla resa finale.

Un duro colpo per Marco che, effettivamente, nel corso delle prossime puntate della soap, rivelerà alla sua amata Stefania di voler chiudere con il giornalismo.

I video dai social network

Una situazione complicata per Marco che, tuttavia, potrà contare sul supporto della sua amata Stefania che continua ad essere al suo fianco e lo supporterà anche in questo momento così difficile.

Le reazioni della rete

Le reazioni dei fan sulla vicenda che vede protagonista Marco non sono mancate e in tanti sui social hanno tacciato il ragazzo di essere stato poco furbo nell'aver acquistato delle informazioni utili per il suo pezzo, pagando in maniera "ritracciabile".

"Marco ma puoi pagare in modo ritracciabile per avere delle informazioni? Sei veramente così sciocco? Dai", ha scritto un fan della soap opera.

"Quindi l'errore di Marco è stato quello di aver comprato dei documenti veritieri che sono stati, però, rubati. Ma un po' più sveglio, no?", ha scritto un altro spettatore e fan de Il Paradiso delle signore.

Tutto quello che devi sapere sul Paradiso delle signore

Stefania 'inganna' Marco

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione di Marco dal punto di vista professionale i numerosi fan della soap sono curiosi di scoprire anche quale sarà l'epilogo finale della sua storia d'amore con Stefania.

I due sono usciti allo scoperto nel corso di questa settima stagione annunciando ufficialmente il loro fidanzamento ma, nel corso delle puntate precedenti, Stefania ha ricevuto un messaggio anonimo dal suo ex spasimante Federico ed ha scelto di non dire nulla a Marco.

Eppure, la verità potrebbe venire a galla nel corso delle prossime puntate, tanto da portare Marco a mettere in discussione il suo legame con la giovane venere.

La soap sospesa per i Mondiali di calcio 2022

Intanto l'appuntamento con la soap si avvia verso un lungo stop in daytime. Dal 28 novembre al 9 dicembre le puntate inedite di questa settima stagione verranno sospese per lasciare spazio alla messa in onda dei Mondiali di calcio 2022.

La soap tornerà in onda dal 12 dicembre in poi nella fascia del daytime pomeridiano, subito dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno.

La programmazione non verrà interrotta nel periodo natalizio

I fan della soap, però, possono stare tranquilli perché nel corso del mese di dicembre non sono previsti ulteriori stop in daytime.

In vista del periodo delle feste, Il Paradiso 7 non subirà interruzioni e sarà regolarmente in onda anche durante le settimane natalizie, con puntate inedite che terranno compagnia ai quasi due milioni di fedelissimi spettatori.