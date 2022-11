Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 delle puntate in onda su Rai 1 dal 14 al 18 novembre 2022 rivelano che diversi protagonisti prenderanno delle scelte importanti che cambieranno per sempre il loro futuro. Non si escludono altri addii, alla luce di quello inaspettato di Anna, che ha lasciato Salvatore per partire con Quinto, il suo grande amore tornato miracolosamente dal passato.

Salvo, dopo la festa a sorpresa organizzata da Elvira, ha deciso di andare a Londra per cercare un po' di sollievo, ma la sua permanenza sarà breve. Intanto, Vito continua a sognare un futuro con Maria, anche se non ha il coraggio di dichiararsi.

Il povero Ezio sta vivendo un momentaccio: oltre a vedere Veronica di nascosto, deve sopportare le umiliazioni di Umberto. Tuttavia, nelle nuove puntate, la sua vita cambierà completamente.

Maria è presa di mira da Flora, che ha il terrore di essere surclassata. Proprio per questo, compie un gesto vile che potrebbe costarle la carriera. E poi c'è Marcello, che inizierà a guardare Adelaide con occhi diversi. Di seguito, le trame degli episodi inediti.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 14-18 novembre 2022: Salvatore si avvicina a Elvira

Dopo essere stato a Londra per un breve periodo, Salvo torna a Milano. È qui il suo posto, anche se Anna lo ha lasciato. Lo aspettano Marcello, Armando, tutti i suoi amici e anche Elvira, che ha trattato molto male per sfogare la sua rabbia, per poi farsi perdonare con una sorpresa.

Come raccontano le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, Salvo ed Elvira si avvicineranno giorno per giorno, rafforzando il loro rapporto. Salvatore inizierà a vedere la Venere con occhi diversi? A quanto pare, sembra proprio di sì.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 18 novembre: Ezio prende una decisione

Non è un periodo facile per il signor Colombo, che è costretto a stare lontano da casa per non essere accusato di concubinaggio. Nonostante Veronica lo ami molto e accetti la situazione, Ezio riesce a confidarsi nel profondo solo con Gloria, cosa che inizierà a farlo riflettere.

Vittorio accoglierà a casa sua l'amico, per non farlo soggiornare in una piccola pensione. Secondo gli spoiler de Il Paradiso delle Signore, Ezio prenderà una decisione forte che cambierà il suo futuro. Nel frattempo, Marcello fa di tutto per acquistare la serra sulla quale Adelaide ha messo gli occhi: il suo obiettivo è farla felice e ci riuscirà.

Il Paradiso delle Signore, puntate 14-18 novembre: Matilde informa Vittorio del furto di Flora

Attenzione a quanto succederà al grande magazzino nelle puntate della prossima settimana. La giovane Ravasi farà uno scivolone, cedendo alla tentazione di copiare il bozzetto di Maria, un vero furto. Adelaide avrà dei sospetti e il suo intuito non sbaglierà.

A scoprire il fattaccio sarà Matilde che, tuttavia, non dirà nulla ad Adelaide. Si confiderà però con Vittorio, raccontandogli quanto successo. Flora inizierà a essere assalita dai sensi di colpa, ma Umberto la inviterà a non farsi scrupoli, pensando solo alla carriera.

Come rivelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora prenderà una decisione su Umberto e sul suo lavoro che spiazzerà tutti. Infine, vedremo Marco in difficoltà per le angherie di Tancredi, ma Stefania e Adelaide lo aiuteranno a trovare di nuovo la motivazione e la passione per il giornalismo.