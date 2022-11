Guai in arrivo per Maria Puglisi ne Il Paradiso delle Signore 7. Le anticipazioni della nuove puntate rivelano infatti che Flora, in crisi per la mancanza di idee e preoccupata per la pressione di Adelaide, le giocherà un brutto scherzo. La stilista ha sempre bistrattato i modelli della bella Puglisi ma, davanti a un nuovo bozzetto, perderà il controllo, sentendosi inferiore a lei. Dopo averglielo copiato in tutto e per tutto, si confiderà con Umberto, che le consiglierà di non avere scrupoli. Nel frattempo, Marcello e la contessa saranno sempre più vicini.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni novembre: Flora ruba il bozzetto di Maria

Nuove trame sono pronte a movimentare le vicende della soap, che continua ad appassionare il pubblico di Rai 1 con ascolti record. Adelaide non ha alcuna intenzione di lasciare perdere la sua personale vendetta contro Flora e, grazie a uno scivolone della stilista, potrebbe avere la possibilità di distruggerla per sempre. Stando infatti alle anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora ruberà un bozzetto di Maria, copiando il suo abito in tutto e per tutto. Questo prima di averlo scartato davanti a lei, mandandola nuovamente in crisi. Tuttavia, qualcuno molto vicino a Flora scoprirà l'inganno e dovrà decidere se raccontare tutto alla contessa o mantenere il segreto, salvando di fatto la giovane Ravasi e mettendo nei guai Maria.

Il Paradiso delle Signore, prossime puntate: Matilde scopre l'inganno di Flora

Ebbene sì, chi scoprirà l'inganno di Flora sarà proprio Matilde, che si troverà tra due fuochi. Da una parte non vuole rovinare la carriera della giovane Ravasi, mentre dall'altra non se la sente di nascondere un fatto così grave. Se Adelaide venisse a sapere che Flora ha copiato l'abito di Maria, non ci metterebbe nulla a rendere pubblica la cosa, licenziandola per giusta causa.

Intanto, Umberto verrà a sapere quanto accaduto e la sua reazione farà riflettere la giovane Ravasi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto e Flora festeggiano la disfatta di Maria

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, Umberto e Flora brinderanno felici, pensando che la carriera di Maria sia ormai distrutta, visto che il suo bozzetto è stato scartato.

Tuttavia, la giovane Ravasi inizierà a maturare dei forti sensi di colpa nei confronti di Maria. Umberto non avrà dubbi e la spronerà a non avere scrupoli, se vuole che il suo posto da stilista non venga rubato dalla giovane Puglisi. Intanto, Adelaide sarà distratta dalla presenza di Marcello, che si impegnerà per farle tornare il sorriso. I due sembrano essere molto più che amici e colleghi e non si esclude che possa scoppiare la passione.