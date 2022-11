Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 previste per il 2022 si preannunciano dense di sorprese e, una di queste potrebbe avere a che fare con il personaggio di Agnese.

La donna è ormai assente da un po' di mesi, dopo che ha scelto di raggiungere sua figlia Tina a Londra, alle prese con una gravidanza difficile.

Eppure, nonostante la situazione di Tina sia in miglioramento, Agnese potrebbe non tornare più in città dai suoi familiari. Spazio anche alle vicende di Veronica, alle prese con una scoperta sul futuro sposo Ezio, che la lascerà delusa.

Agnese assente anche nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le puntate di inizio stagione de Il Paradiso delle signore 7 sono state caratterizzate dall'uscita di scena di Agnese dal cast.

La donna, dopo aver saputo che sua figlia Tina era alle prese con una gravidanza complicata, ha deciso di mollare tutto e tutti e prendere il primo volo per raggiungerla in Inghilterra.

Da quel momento in poi, Agnese si è dedicata anima e corpo a sua figlia e non ha più rimesso piede in città dai suoi familiari.

La donna si è fatta sentire solo telefonicamente e, proprio in una delle ultime puntate di questa settima stagione, ha svelato che la situazione di Tina è in netto miglioramento.

Agnese potrebbe non tornare ne Il Paradiso delle signore 2022

Insomma, sembrerebbe che la gravidanza della giovane Amato non sia più a rischio ma nonostante questo, Agnese non ha ancora rimesso piede in città.

E, a tal proposito, non si esclude che nel caso in cui la donna volesse attendere anche il parto di Tina, potrebbe non tornare nel corso di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore.

Il pubblico dovrà fare a meno della presenza di Agnese anche in vista delle nuove puntate di questa serie? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Veronica delusa da Ezio: anticipazioni Un posto al sole

Occhi puntati anche sul rapporto tra Ezio e Veronica. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Colombo apparirà sempre più vicino alla sua ex Gloria: il feeling tra i due tornerà ad essere quello di una volta, soprattutto dopo che la donna prenderà a cuore il nuovo progetto professionale dell'uomo.

Ezio, dopo essersi licenziato dalla ditta Palmieri, comincerà a valutare l'ipotesi di mettersi in proprio e aprire una attività tutta sua.

Gloria sarà tra le sue fervide sostenitrici mentre Veronica, in un primo momento, verrà tenuta all'oscuro di questa novità.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Veronica si ritroverà a fare i conti con una scena che riguarda proprio il suo promesso sposo Ezio, che la lascerà profondamente delusa e turbata.