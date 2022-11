Le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 2022 potrebbero mettere Vito a durissima prova. Il giovane contabile del grande magazzino sta provando a conquistare la fiducia di Maria anche se, negli episodi attualmente in onda in tv, non è stato onesto nei confronti della ragazza.

Spazio anche alle vicende di Marcello, che di punto in bianco si ritroverà a dover affrontare il ritorno in città della sua ex fidanzata mai dimenticata: Ludovica Brancia.

Maria inizia a lasciarsi andare con Vito: anticipazioni Il Paradiso 7

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Vito porterà avanti il suo serrato corteggiamento nei confronti di Maria.

Puglisi ha fatto breccia nel suo cuore, motivo per il quale Vito vuole conquistarla a tutti i costi e far sì che la ragazza si fidi di lui completamente.

Peccato che Vito non è stato onesto al 100% con Maria, dato che fino a questo momento le ha tenuto nascosto di essere lo stesso ragazzo che aveva stretto un accordo con suo padre, per la questione del "matrimonio combinato", al quale Maria si è sempre sottratta con fervore.

Vito potrebbe perdere Maria nelle prossime puntate de Il Paradiso 2022

Vito è il ragazzo che Maria avrebbe dovuto sposare nel caso in cui avesse accettato le regole imposte da suo padre.

La giovane Puglisi sarà completamente ignara di questa situazione, ma le anticipazioni della soap rivelano che ben presto Maria verrà a scoprire l'amara verità e la sua reazione potrebbe non essere delle migliori nei confronti di Vito.

Ecco perché, nelle prossime puntate della soap opera, Vito potrebbe rischiare di perdere per sempre Maria, sebbene ormai si sia innamorato per davvero della ragazza.

Puglisi potrebbe non voler avere più nulla a che fare con il contabile del grande magazzino e di conseguenza mettere una pietra definitiva sulla loro frequentazione, sebbene nel corso dell'ultimo periodo avesse iniziato a lasciarsi andare.

Marcello rivuole Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Ludovica Brancia.

La donna interpretata da Giulia Arena tornerà a mettere piede a Milano e la sua presenza colpirà subito l'ex fidanzato Marcello.

Sebbene sia passato un bel po' di tempo dalla loro separazione, Marcello dimostrerà di non aver ancora messo da parte i sentimenti che prova nei confronti della donna.

Nel momento in cui rivedrà Ludovica aggirarsi nel grande magazzino, Marcello tornerà di nuovo alla ribalta. Il suo scopo sarà quello di riconquistare il cuore di Ludovica, soprattutto adesso che ha cambiato lavoro e ricopre un ruolo importante nell'ambito della finanza.