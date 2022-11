Il 17 novembre andrà in onda un'altra puntata della soap 'Il Paradiso delle Signore'. Protagonista della prima parte della puntata sarà Clara. Don Saverio, infatti, scoprirà che la ragazza va a fare le pulizie per aiutare economicamente la sua famiglia e non sarà felice di ciò. Sul finire dell'appuntamento di domani, Flora verrà smascherata e il suo segreto verrà a galla: ha copiato l'abito di Maria e Matilde lo scoprirà.

Clara ha un secondo lavoro, Don Saverio lo scopre

Durante la puntata si parlerà di Clara, una ragazza molto particolare per quel che concerne la sfera sentimentale.

Lei non è interessata agli uomini e non si vuole nemmeno sposare, questa scelta verrà confermata anche nel corso del prossimo episodio. A conferma di ciò, il fatto di essersi trasferita a Milano per allontanarsi definitivamente dal suo vecchio matrimonio, combinato dalla famiglia.

A Milano, Clara girerà in bicicletta e questo suo atteggiamento verrà notato anche da Vittorio Conti. In una copertina del Paradiso Market, il dottor Conti prenderà l'ispirazione proprio dalla pedalata della Venere.

Un momento spensierato per Clara che, comunque, verrà osservata da Don Saverio, il quale non accetterà il fatto che la ragazza, per arrotondare, abbia un secondo lavoro. Infatti, Boscolo si sta recando presso un'abitazione per fare le pulizie: con i soldi percepiti, aiuta la famiglia dal punto di vista economico.

Questa situazione non passerà inosservata agli occhi di Armando che, probabilmente, darà una seconda chance alla giovane.

Adelaide mette in guardia Flora, Maria 'fatta fuori'

Altro spazio verrà dedicato ad Adelaide che arriverà al Paradiso visto che, alla fine, Umberto non è riuscito a riavere le sue quote del grande magazzino.

Per questo motivo, al Paradiso, dovranno ancora ascoltare le indicazioni della Contessa. E proprio quest'ultima si porrà un nuovo obiettivo, quello di mettere in guardia la Venere Flora.

Poche ore prima, Guarnieri e Ravasi hanno brindato all'uscita di scena di Maria, pur consapevoli che non sarebbe finita lì. Si parlerà anche di Umberto che si mostrerà molto duro con Colombo.

Ezio, infatti, verrà pesantemente rimproverato dallo stesso Umberto. Purtroppo, però, non avrà intenzione di chiedere perdono e di pentirsi per ciò che ha fatto. Ezio non si scuserà, anzi, presenterà le sue dimissioni immediate. Non gli interessa più di quanto accade alla Palmieri.

Un'altra storyline trattata nell'episodio è quella che riguarda Marco che resterà colpito dal fascino di un'aspirante giornalista. E proprio vedendo questo interesse, nonostante tutti i tentativi disperati di Stefania, ripenserà alle scelte professionali che ha preso.

Flora, nel frattempo, verrà smascherata proprio da Matilde. La giovane, infatti, ha scartato il vestito di Maria e l'ha copiato. I sospetti della Contessa si dimostreranno fondati e verranno confermati nel corso della puntata del Paradiso delle Signore in onda il 17 novembre.