Il Paradiso delle signore è sospeso dal palinsesto di Rai 1 fino al prossimo 9 dicembre 2022. L'appuntamento con la soap opera è stato stoppato dalla programmazione quotidiana della rete ammiraglia per lasciare spazio alla messa in onda delle partite valide per i Mondiali di calcio 2022 che si stanno svolgendo in Qatar.

Una scelta, quella della Rai, che ha scatenato l'indignazione dei fan social, molti dei quali hanno puntato il dito contro la scelta della tv di Stato di sospendere la soap dalla rete ammiraglia per garantire la messa in onda delle partite, nonostante ci fosse la possibilità di trasmettere i match anche su altri canali.

Sospeso Il Paradiso delle signore 7 fino al 9 dicembre 2022

Dal 28 novembre l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 risulta sospeso dalla programmazione pomeridiana di Rai 1.

Gli spettatori della serie televisiva, con Moise Curia e Vanessa Gravina, hanno avuto modo di notare che al posto delle puntate inedite della soap vi sono gli incontri dei Mondiali di calcio.

Il Paradiso si fermerà per due settimane, dato che l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle signore 7 risulta sospeso dalla programmazione del daytime fino a venerdì 9 dicembre 2022.

Le nuove puntate della soap torneranno in onda a partire da lunedì 12 dicembre, giorno in cui riprenderà la consueta programmazione nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

La Rai sospende Il Paradiso 7 per due settimane e scoppia la polemica

La decisione della Rai, di rinunciare a uno degli appuntamenti più seguiti del daytime pomeridiano per lasciare spazio al calcio, ha scatenato non poche polemiche sui social.

Sono tantissimi gli spettatori de Il Paradiso delle signore che hanno polemizzato contro la decisione della televisione di Stato, lasciando commenti al vetriolo sul post apparso sulla pagina ufficiale della soap, dove è stato annunciato lo stop in daytime fino al prossimo 9 dicembre.

La protesta dei fan de Il Paradiso delle signore dopo la sospensione su Rai 1

"È una vergogna. La Rai poteva trasmettere le partite su Rai Sport, senza rinunciare all'appuntamento con Il Paradiso delle signore", scrive un fan della soap.

"Sono davvero contrariata per questa decisione della Rai di sacrificare le nostre abitudini per i Mondiali.

Trasmettete le partite su altri canali", ha sentenziato un altro commentatore.

"Uno schifo. Le partite potevano essere trasmesse su altri canali, dato che non gioca neppure l'Italia", ha scritto un altro fan polemico contro la Rai.

'Non si fa così', i fan social de Il Paradiso 7 polemici contro la scelta della Rai

"Invece di allungare il programma di Serena Bortone, potevano accorciarlo per lasciare spazio anche alla soap", ha commentato un altro utente social.

"Una decisione che penalizza tutti gli spettatori e appassionati della soap. C'è un popolo di donne che a quell'ora segue i programmi della rete ammiraglia e sicuramente la maggior parte non è interessata alle partite dei Mondiali", ha sentenziato un altro spettatore.

"Momento poco opportuno per sospendere la soap. Non si fa così, proprio adesso che le trame stavano entrando nel vivo", ha commentato ancora un altro fedelissimo della soap opera, deluso dalla sospensione che andrà avanti fino a venerdì 9 dicembre 2022.

Insomma le proteste non sono mancate, ma a questo punto i fan non possono fare altro che mettersi l'anima in pace e attendere lunedì 12 dicembre, giorno in cui torneranno in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta, pronte a tenere compagnia al pubblico anche per tutta la durata del periodo natalizio.