Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana giunta alla sua settima stagione riscuotendo un grande successo. Durante il prossimo episodio del 15 novembre, in onda su Rai 1 a partire dalle 15:55, non possono mancare altri entusiasmanti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso, in attesa di scoprire come evolveranno le vicende.

In particolare, i riflettori sono puntati su Salvatore Amato. Il giovane barista si rende conto di dover dare una svolta nella sua vita per cercare di dimenticare Anna e, pertanto, decide di partire per Londra.

Con la scusa di andare a trovare sua sorella Tina e Agnese, può finalmente staccare la mente e non pensare a quanto è accaduto di recente.

Il ritorno di Salvo al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo gli spiacevoli eventi recenti, Stefania vuole fare di tutto affinché Marco non abbandoni per sempre la carriera da giornalista. D'altronde, si è sempre dedicato anima e corpo alla sua professione e non può arrendersi in questo modo. Tuttavia, siccome non ha ancora ottenuto il risultato sperato, chiede aiuto all'unica persona che, in questo momento, potrebbe convincere il giovane Di Sant'Erasmo a cambiare idea: Matilde.

Nel contempo, Salvo torna da Londra.

Purtroppo, il suo viaggio non gli ha permesso di dimenticare tutto ciò che è accaduto di recente con Anna. Il suo pensiero va ancora a lei e si sente nostalgico. D'altronde, ha lottato affinché potessero coronare il loro sogno d'amore. Proprio ora che le cose sembravano andare per il verso giusto, si è sentito costretto a mettersi da parte, lasciando spazio a Quinto.

Una volta che quest'ultimo è tornato nelle vite della piccola Irene e della giovane Imbriani, al barista non è rimasta altra soluzione che lasciare la sua amata. Adesso, però, da un lato la ferita è ancora aperta, dall'altro Salvo è intenzionato a guardare avanti.

La sarta del Paradiso consolata da Vito

Intanto, Vittorio vuole mantenere le distanze da Matilde, a causa di una loro accesa discussione.

Marcello, invece, non vuole assolutamente deludere Adelaide. Ultimamente i due trascorrono molto tempo insieme e la Contessa gli ha chiesto informazioni inerenti una serra abbandonata a Milano. Pertanto, il giovane Barbieri si è messo subito all'opera per compiacerla: ha intenzione di fare di tutto affinché lei possa avere l'immobile desiderato.

Infine, Maria è molto giù di corda a causa della delusione lavorativa ricevuta. La giovane sarta non riesce proprio ad ottenere giudizi favorevoli da parte della stilista del Paradiso, Flora. Non appena Vito viene a saperlo, prova a starle vicino e ad incoraggiarla a credere più in se stessa.