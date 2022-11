Proseguono gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore: nel corso degli appuntamenti che andranno in onda il 17 e 18 novembre, Ezio prenderà una decisione importante riguardo al suo lavoro.

Marco invece, rivaluterà l'idea di lasciare il suo lavoro dopo aver fatto la conoscenza di un promettente giornalista. Matilde verrà a conoscenza di un gesto infimo di Flora e non saprà come comportarsi al riguardo. Intanto Ravasi arriverà a prendere una forte decisione in merito al suo rapporto con il Commendatore Umberto.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 17 e 18 novembre: Ezio si dimette dalla Palmieri

Don Saverio sarà preoccupato per la nipote Clara, in quanto la ragazza avrà intrapreso un nuovo lavoro come donna delle pulizie. In particolare la giovane Boscolo ha lo scopo quello di aiutare economicamente la sua famiglia.

Adelaide sarà sempre più infastidita da Flora, soprattutto dopo che quest'ultima ha scartato l'abito disegnato da Maria.

La Contessa intanto andrà al Paradiso e dirà a Flora di aver vinto solo una battaglia, ma non la guerra.

Colombo si troverà a essere nuovamente rimproverato da Umberto, ma stavolta non avrà alcuna intenzione di chiedere scusa al suo titolare. Ezio infatti, deciderà di tagliare ogni rapporto di lavoro con il Commendatore e si licenzierà senza pensarci due volte.

Marco, dopo aver conosciuto un aspirante giornalista, inizierà a riflettere seriamente sulla propria carriera.

Nel frattempo, Matilde scoprirà che Flora ha rubato l'abito di Flora spacciandolo come una sua creazione: un sospetto che già la Contessa nutriva. Matilde Frigerio non saprà se rivelare o meno ad Adelaide la sua scoperta.

Trame Il Paradiso delle signore 17-18 novembre: Gloria capisce che Ezio nasconde un segreto

Dopo aver lasciato la ditta Palmieri, Ezio deciderà di confidarsi con Vittorio, con cui ormai si è creato un bel legame. Colombo però, non vorrà rivelare alla sua famiglia di aver perso il lavoro, per non creare ulteriori disagi oltre a quelli che già la sua famiglia starà vivendo.

Lo strano comportamento di Ezio però, non sfuggirà alla signora Moreau.

La mamma di Stefania intuirà ben presto che qualcosa in Ezio non va e che quest'ultimo sta raccontato una serie di menzogne. Gloria farà pressione su Ezio, fino a che quest'ultimo non confesserà tutta la verità.

Intanto Matilde parlerà della sua scoperta su Flora con Vittorio e verrà a conoscenza di un'altra mossa dell'astuta stilista. Intanto, il talento di Marco non passerà inosservato e Sant'Erasmo riceverà una nuova offerta di lavoro. Adelaide, interessata all'acquisto di una serra, resterà profondamente colpita dall'intraprendenza di Marcello. Infine Flora prenderà una decisione inaspettata sulla sua relazione con Umberto.