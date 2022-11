Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 17 novembre, non possono mancare numerosi nuovi e avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare tutti i telespettatori con il fiato sospeso in attesa di scoprire come evolveranno le intricate vicende.

In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su Flora e Adelaide. Tra le due vi è un grande astio. Soprattutto da quando la giovane stilista ha osato rubare il fidanzato alla Contessa.

Un gesto che quest'ultima non ha mai potuto dimenticare e, per vendicarsi, sta cercando di ostacolarla nel lavoro, giorno dopo giorno. Ultimamente, però, Ravasi ha saputo tirare fuori gli artigli, prendendosela in modo ingiusto con Maria. Temendo che la sarta possa rubarle il suo amato posto di lavoro, ha deciso di scartare il suo abito, umiliandola. Nonostante i sensi di colpa, Umberto la sprona a continuare per salvaguardarsi.

Guerra aperta tra Adelaide e la stilista del Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo aver riavuto il suo posto di lavoro in qualità di Venere, Clara capisce di dover ricorrere ad altri mezzi per aiutare economicamente la sua famiglia.

Pertanto, ottiene un altro impiego e lo nasconde a tutti. Purtroppo, però, Don Saverio viene a scoprire che fa le pulizie in un palazzo. Fortunatamente, Armando le offre una seconda opportunità.

Intanto, in seguito ai recenti avvenimenti, Adelaide va su tutte le furie e, con fare minaccioso, fa il suo ingresso nel magazzino soltanto per informare Flora delle sue intenzioni.

La stilista può anche aver vinto una battaglia, ma per la Contessa, la guerra è ancora aperta.

Matilde fa una scoperta sconcertante al Paradiso

Nel frattempo, il diverbio tra Ezio e Umberto continua. Quest'ultimo non ha alcuna intenzione di chiedergli scusa dopo che lo ha umiliato pubblicamente. Pertanto, il signor Colombo preferisce licenziarsi dalla Palmieri per salvaguardare il suo onore.

Non vuole continuare a lavorare con una persona come il Commendatore.

Successivamente, Marco, il quale è impegnato a presenziare come giudice nel concorso letterario indetto da sua zia, resta profondamente affascinato da un aspirante giornalista talentuoso. Questa esperienza gli fa aprire gli occhi e capisce che, in realtà, non è ancora pronto ad abbandonare per sempre la sua amata carriera nel mondo del giornalismo.

Infine, Matilde si rende conto che Flora ha copiato l'abito disegnato da Maria per la collezione del Paradiso. Pertanto, si rende conto che, in fondo in fondo, Adelaide non si sbagliava sul suo conto.