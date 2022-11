Proseguono gli appuntamenti su Rai 1 con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Durante la puntata di lunedì 21 novembre ci saranno nuovi intrighi e colpi di scena.

I riflettori saranno puntati innanzitutto su Ezio Colombo. Questi, in seguito ad un diverbio con Umberto Guarnieri, ha deciso di dimettersi dalla Palmieri. Tuttavia, non ha ancora informato Veronica, ma ha preferito confidarsi con Gloria, la quale lo conosce bene e sa come essergli di supporto in un momento così difficile.

Alfredo torna a lavorare al Paradiso delle Signore

Nell'episodio del 21 novembre de Il Paradiso delle Signore, dopo aver rasentato le sue dimissioni ufficiali, Ezio si mette subito all'opera per cercare un nuovo impiego.

Prima di raccontare la verità a Veronica, preferisce avere tra le mani un altro lavoro. Invece Gloria cerca di spronarlo affinché spieghi quanto accaduto alla sua compagna, a Stefania e a Gemma.

Intanto Alfredo, ripresosi dalla frattura al braccio, tornerà a lavorare al magazzino milanese. Quando rientrerà, si accorgerà di alcuni cambiamenti. Ad esempio, noterà che Vito ha un debole per Maria e sospetta che fra i due possa sbocciare l'amore.

Matilde potrebbe lasciare il Paradiso delle Signore

Dopo il diverbio avuto con la fidanzata, Umberto tenterà in tutti i modi di riavvicinarsi a lei. Tuttavia, Flora non se la sentirà perché sarà ancora molto arrabbiata. Deciderà quindi di confidarsi con l'unica persona che riesce a capirla: Marcello.

Il giovane barista sarà pronto a darle tutto il suo sopporto perché comprenderà come si possa sentire. Anche lui ha vissuto dei momenti molto difficili con Ludovica Brancia, restando profondamente deluso dal suo atteggiamento. Per riconquistarla, Barbieri sta provando ad entrare a far parte dell'alta società con il supporto di Adelaide.

Infine, anche Vittorio e Matilde avranno una vivace discussione, e il loro rapporto ne risentirà. La giovane Frigerio si rattristerà molto per l'accaduto e Conti inizierà a temere che possa addirittura pensare di lasciare il Paradiso delle Signore. Il grande magazzino senza di lei non sarebbe più lo stesso. Infatti ha sempre dimostrato di essere un'ottima risorsa con la sua capacità di attirare la clientela con nuove collezioni interessanti, come ad esempio, la linea di lingerie femminile.

Vittorio si è anche reso conto di provare dei sentimenti per Matilde, ma finora non è riuscito a parlarne con lei. Dunque, se andasse via, potrebbe perdere l'opportunità di confessarle ciò che sente verso di lei.