Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che sta riscuotendo un gran successo al punto da essere giunta alla settima stagione. Nel corso del prossimo episodio del 22 novembre non possono mancare nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta principalmente su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Flora e Umberto. In seguito a un diverbio i due si sono allontanati molto: per quanto il Commendatore abbia provato a riallacciare i rapporti con lei, la stilista ha preso la decisione di distaccarsi, almeno per il momento.

Fortunatamente, trova in Marcello un ottimo confidente.

Adelaide si informa sul rapporto tra Umberto e la stilista del Paradiso

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, dopo aver rasentato le sue dimissioni presso la Palmieri, Ezio decide di non dire assolutamente nulla alla sua compagna Veronica. Tuttavia, quest'ultima merita di conoscere la verità, ma almeno per ora il signor Colombo preferisce tacere. Pertanto, inizia a mentirle perché, prima di raccontarle tutto l'accaduto, vuole avere tra le mani un'altra offerta lavorativa e la certezza di avere un'entrata. L'unica con la quale riesce a confidarsi è Gloria. I due hanno condiviso molto e lei riesce ancora a supportarlo, anche se non è d'accordo con la decisione del suo ex marito di nascondere la verità alla famiglia.

Nel frattempo, Adelaide si rende conto che il rapporto tra Umberto e Flora, improvvisamente, si è raggelato. Pertanto, felice di poter dare il colpo di grazia alla sua rivale in amore, chiede informazioni a Marcello.

Vittorio non vuole che Matilde lasci il Paradiso

Successivamente, Alfredo decide di parlare con Vito per spronarlo a compiere il primo passo nei confronti di Maria.

Probabilmente, tra i due potrebbe nascere del tenero ma se il contabile non si dichiara ufficialmente rischia di perderla. Anche Armando ha cercato in tutti i modi di convincerlo. Nel contempo, da quando è tornato, Perico ha trovato il coraggio per riprovarci con Irene e la invita ad uscire. Purtroppo, però, Irene non accetta.

Vittorio ha paura che Matilde possa lasciare il Paradiso a causa di una brutta discussione che c'è stata tra loro. Pertanto, le parla con il cuore in mano perché non vuole fare a meno di lavorare con lei all'interno del suo amato magazzino. Nel frattempo, però, irrompe una notizia che lascia tutti di stucco in ogni parte del mondo. Il notiziario annuncia che il Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy è stato assassinato nella sua auto, segnando un momento terribile nella storia dell'intero Paese.