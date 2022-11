Proseguono i consueti appuntamenti con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Durante il prossimo episodio del 24 novembre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è interamente posta sulla storia tra Umerto e Flora. I due, di recente, si sono allontanati molto. Proprio mentre il Commendatore ha provato a fare un passo verso la stilista per cercare di tornare insieme, lei lo ha respinto e ha lasciato la suite in cui convivevano. Tuttavia, la Contessa Adelaide ha colto l'occasione per riavvicinarsi al suo ex fidanzato e per colpire una volta per tutte la sua acerrima nemica in amore.

Un appuntamento tra la sarta e il contabile del Paradiso

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo diversi tentennamenti, Maria si decide ad accettare l'invito di Vito. I due, pertanto, si preparano a trascorrere una serata insieme. Purtroppo, però, le aspettative erano troppo alte e il contabile resta deluso perché il loro appuntamento prende dei risvolti alquanto inaspettati. Ciononostante, non si dà per vinto.

Nel frattempo, Ezio è molto combattuto. Da un lato vuole accettare la proposta di lavoro che ha in ballo, perché così avrebbe la certezza di uno stipendio. Dall'altro lato, però, è stanco di lavorare come dipendente. Ha seriamente intenzione di mettersi in proprio e si rivolge all'unica persona che in tutto questo tempo lo ha supportato: Gloria.

Le chiede un consiglio per come gestire l'intera situazione.

La stilista del Paradiso si confida con Marcello

Intanto, Elvira continua ad essere molto dispiaciuta per lo stato emotivo di Salvatore. Pertanto, gli chiede come stia realmente perché non crede che abbia superato la sua rottura con Anna così velocemente. Inoltre, ha intenzione di tirargli su il morale.

Poco dopo, Vittorio si decide a compiere un passo verso Matilde, mettendo da parte il rancore causato da una brutta discussione. Per l'occasione, propone alla giovane Frigerio di accompagnarlo ad una cena importante durante la quale ci saranno anche i suoi amici più cari.

Infine, Flora si rende conto di essere ancora innamorata di Umberto.

Siccome Marcello le è stata accanto in tutto questo periodo, si confida con lui. Il giovane barista le propone, allora, di fargli una sorpresa. Il Commendatore si trova al Circolo perché è impegnato nell'organizzazione dell'evento per l'assasinio di Kennedy. Non appena fa il suo ingresso, la giovane stilista del Paradiso vede che Guarnieri è in compagnia di Adelaide. Mai si sarebbe aspettata di trovarlo così vicino a lei. Pertanto, ci ripensa e va via delusa.