Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda su Rai 1 con tutte le sue novità. Le ultime puntate sono state piene di colpi di scena. L'addio di Flora a Umberto è stato totalmente inaspettato, vista la complicità che i due sembravano aver trovato. Ad approfittare della crisi tra Ravasi e Guarnieri è stata Adelaide, ancora innamorata del commendatore. Ezio, dopo aver meditato sul suo futuro lavorativo, sembrerà aver scelto la via più facile per salvaguardare la sua famiglia. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 25 novembre rivelano che Veronica sarà furiosa con Ezio, dopo aver visto un fatto che la lascerà senza parole.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 25 novembre: Don Saverio parla con Veronica

Don Saverio è stato il primo a consigliare alla a Ezio e Veronica di andare a vivere in case separate. Questo perché in città si era sparsa la voce della loro convivenza e le bigotte milanesi avevano iniziato a prendere di mira Veronica. Durante l'appuntamento del 25 novembre de Il Paradiso delle signore, Zanatta avrà modo di parlare con Don Saverio. Il parroco le confiderà che la situazione in parrocchia si è placata, motivo per cui, se lei vorrà, potrà tornare a vivere con Veronica.

Ovviamente la notizia renderà felicissima Veronica, che da sempre desidera vivere al fianco di Colombo. Si tratterà però di una felicità temporanea, dato che Zanatta assisterà a un fatto che la turberà talmente tanto.

Per tale motivo Veronica sbatterà fuori di casa Ezio. Le anticipazioni non svelano cosa vedrà Veronica, ma potrebbe trattarsi di qualcosa che riguarda Gloria, che negli ultimi tempi è diventata intima confidente di Ezio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 25/11: Vito invita nuovamente Maria a cena

Il primo appuntamento organizzato da Lamantia per Maria è andato in fumo a causa di un imprevisto.

Il contabile però non si arrenderà e inviterà nuovamente Puglisi a cena. Per Marco arriverà una bella notizia, in quanto riceverà un'offerta di lavoro, Se venisse accettata, Marco e Stefania potrebbero cambiare vita.

Umberto non si arrenderà con Flora. Il commendatore farà un passo totalmente inaspettato, in quanto chiederà a Flora di sposarlo.

Una scena a cui assisterà Marcello, diventato molto amico di Ravasi negli ultimi tempi. Il giovane Barbieri confiderà quanto visto con i suoi occhi alla contessa. Quest'ultima, però, era già informata di tutto, in quanto aveva scoperto dell'acquisto di un anello da parte di Umberto. Un colpo grosso da digerire per Adelaide, che aveva sperato che la rottura tra Flora e Umberto fosse definitiva.