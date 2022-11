Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. Le anticipazioni rivelano che Veronica vedrà qualcosa che la turberà e non vorrà più vivere con Ezio, mentre Adelaide sarà furiosa per il fidanzamento di Umberto e Flora.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 25/11: Veronica vuole tornare a vivere con Ezio, ma cambia idea

Nella puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 25 novembre ci sarà una piacevole novità per Veronica ed Ezio. Le anticipazioni rivelano che don Saverio avrà un confronto con Zanatta e le rivelerà che le acque in parrocchia si sono calmate, pertanto lei ed Ezio potrebbero tornare a vivere sotto lo stesso tetto.

Veronica sarà felice e non vedrà l'ora di comunicare a Ezio la cosa. Purtroppo, però, le anticipazioni annunciano un colpo di scena, perché Zanatta vedrà qualcosa che la turberà e cambierà idea.

Il Paradiso delle signore, puntata 25/11: Veronica vede qualcosa che la turba e sbatte fuori di casa Ezio

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, i coniugi Colombo hanno avuto momenti di confidenza e vicinanza. In particolar modo Gloria è stata accanto a suo marito, entrato in crisi dopo essersi licenziato dall'azienda di Umberto Guarnieri. La capo commessa del negozio aveva incoraggiato il consorte a rivelare a Veronica l'accaduto e aveva sostenuto Ezio nella sua decisione di mettersi in proprio.

Nell'episodio del 25 novembre, Zanatta non vorrà più Ezio tra i piedi, in quanto vedrà qualcosa che la turberà. Al moment non è ancora chiaro se la mamma di Gemma sorprenderà Ezio e Gloria in atteggiamenti intimi o se noterà altro. L'unica cosa certa è che Veronica sbatterà fuori casa Ezio e non vorrà più vivere con lui.

Il Paradiso delle signore, episodio 25/11: Adelaide è furiosa per il fidanzamento di Umberto e Flora

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 25 novembre, Adelaide non passerà bei momenti a causa di suo cognato e della stilista. Umberto non si arrenderà e farà di tutto per riconquistare Flora e per farla capitolare le regalerà l'anello di fidanzamento.

Marcello assisterà alla scena e andrà a rivelare alla contessa quanto accaduto, anche se quest'ultima sarà già al corrente della cosa, perché aveva saputo che Umberto aveva comprato il prezioso gioiello. Nonostante sia già preparata alla notizia ricevuta da Marcello, Adelaide andrà su tutte le furie, ma successivamente accadrà un colpo di scena, perché la contessa abbraccerà affettuosamente il barista.