La storia tra Salvo e Anna continua ad appassionare i telespettatori de Il Paradiso delle signore. Dopo aver scoperto che Quinto è vivo e che la moglie gli ha mentito per andarlo a salvare, Salvatore ha cambiato atteggiamento nei confronti della Imbriani. Il giovane figlio di Agnese è convinto che Quinto è il padre di Irene e che il ritorno nella vita di Anna dell'uomo che ha tanto amato e credeva morto, potrebbe cambiare tutto. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 4 novembre ci rivelano che Salvo prenderà una decisione inaspettata riguardo alla sua relazione.

Salvatore assisterà all'incontro tra Quinto e Anna e deciderà di lasciare andare la moglie.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 4 novembre: Anna e Quinto si incontrano

I tentativi di Anna per far tornare la sua relazione con Salvo come quella di una volta, falliranno. Negli ultimi episodi andati in onda, Salvo si è mostrato molto turbato da questa nuova situazione, nonostante le rassicurazioni di Anna. Durante l'appuntamento del 4 novembre de Il Paradiso delle Signore, Salvo deciderà di lasciare definitivamente la mamma di Imbriani. Tutto inizierà quando Salvo informerà Anna dell'arrivo di Quinto in Caffetteria. Quando Salvatore vedrà incrociarsi lo sguardo tra Anna e Quinto, per lui non ci saranno più dubbi.

Il giovane deciderà, seppur a malincuore, di lasciare andare la donna che ama. Salvo capirà che il posto di Anna è al fianco di Quinto. Il personaggio di Anna sarà dunque destinato ad abbandonare la scena al Paradiso delle Signore.

Trame Il Paradiso delle signore del 4/11: scontro tra Vittorio e Umberto

Vittorio deciderà di aiutare Marco e di pubblicare l'articolo sul Vajont scritto dal giornalista all'interno della rivista del Paradiso market.

La cosa farà infuriare non poco Umberto Guarnieri. L'imprenditore infatti, durante le puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, aveva minacciato Adelaide per riavere le quote del Paradiso, mettendo in dubbio la legalità con cui Marco aveva ottenuto le informazioni riguardo la tragedia del Vajont.

Matilde sarà molto felice che Vittorio abbia deciso di aiutare Marco.

Maria avrà un imprevisto e non potrà partecipare al ballo. Vito, molto innamorato della giovane Puglisi, deciderà di presentarsi a sorpresa a casa della giovane donna e la scorterà lungo la strada come un cavaliere. Al magazzino tutto sarà pronto per il grande ballo organizzato dal Paradiso. La Frigerio, che in precedenza si era rifiutata di ballare con Vittorio, deciderà finalmente di danzare con il direttore. Tra i due l'intesa sembrerà essere sempre più forte.