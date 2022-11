Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo su Rai 1. Nelle prossime puntate che andranno in onda, Ezio dovrà finalmente svelare a Veronica di aver perso il lavoro. Colombo però, sarà sempre più in confidenza con Gloria, alla quale sentirà di poter confessare tutti i suoi progetti lavorativi per il futuro. La Contessa capterà che la situazione tra Umberto e Adelaide non sarà delle migliori. Adelaide chiederà perciò informazioni all'ormai fidato amico Marcello. Alfredo invece, non smetterà di provarci con Irene.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 22 e 23 novembre: Vittorio fa una confessione a Matilde

Tra Ezio e Gloria sembrerà esserci un legame sempre più forte. Colombo riuscirà a confessare la verità su quanto starà accadendo nella sua vita lavorativa solo a Moreau. Veronica invece, sarà inconsapevole di tutte le bugie che il compagno gli starà raccontando. Nel frattempo Adelaide, ancora innamorata di Umberto, noterà il distacco tra Guarnieri e Flora. La Contessa non perderà tempo e chiederà spiegazioni a Marcello, diventato ormai il confidente di Flora. Ovviamente, Barbieri confermerà la crisi in atto tra la stilista e il Commendatore.

Alfredo, avendo notato l'interesse di Lamantia per Maria, spronerà il contabile a farsi avanti.

Allo stesso tempo, Alfredo non demorderà con Irene e cercherà di strapparle un'appuntamento, ma senza successo. Vittorio, ancora scosso dalla discussione avuta con Matilde, dirà a quest'ultima di voler continuare a lavorare insieme a lei.

Trame Il Paradiso delle signore, puntate 22 e 23 novembre: Adelaide chiede l'aiuto di Umberto

Tutto il mondo inizierà a parlare dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Adelaide, sempre pronta a darsi da fare in ogni occasione, deciderà di organizzare un evento al Circolo in onore del Presidente degli Stati Uniti. La Contessa deciderà di mettere da parte il suo astio nei confronti di Umberto e gli chiederà aiuto per l'organizzazione della serata.

Flora deciderà di lasciare definitivamente la suite che condivideva con Umberto.

Dopo aver lasciato il suo lavoro alla Palmeri, Ezio mediterà di mettersi in proprio e Gloria cercherà di aiutarlo a realizzare questo suo sogno. Per Colombo arriverà l'ora di confessare la verità sul suo lavoro alla famiglia. Stefania, Veronica e Gemma verranno così convocate da Ezio che le metterà al corrente di quanto accaduto negli ultimi giorni. Colombo rivelerà poi alla famiglia di avere già una nuova proposta di lavoro e di essere pronto ad accettarla. Vito inizierà a farsi avanti seriamente con Maria e le scriverà una lettera. Vittorio invece, sarà molto turbato dalla morte del Presidente degli Stati Uniti. A sorpresa una sera Matilde farà visita al direttore.