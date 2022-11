Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore sono state ricche di novità, tra il licenziamento di Ezio dalla Palmieri e l'addio di Flora a Umberto. Anche durante le prossime puntate in onda, non mancheranno i colpi di scena. Ezio sembrerà abbandonare l'idea di mettersi in proprio con il denim. Il pensiero di tornare a fare il dipendente, però, lo farà stare male. Flora, nonostante abbia deciso di lasciare Guarnieri, confesserà a Marcello di essere ancora innamorata del commendatore. Finalmente per Maria e Vito arriverà il primo appuntamento, ma qualcosa andrà storto.

Trame Il Paradiso delle signore del 24 e 25 novembre: Vittorio si fa avanti con Matilde

Ezio, molto turbato all'idea di tornare a fare il dipendente, rifletterà parecchio e alla fine deciderà che strada prendere. Confiderà la sua scelta a Gloria. Purtroppo l'appuntamento tra Maria e Vito non andrà a buon fine a causa di un imprevisto. Elvira sarà sempre più interessata a capire come sta Salvo, che sembrerà ancora scosso per la rottura con Anna. Conti deciderà di invitare Matilde a una cena con amici. Flora si avvicina a Marcello: ormai diventati buoni confidenti e quando la stilista confesserà a Barbieri di essere ancora innamorata di Umberto, il ragazzo consiglierà a Flora di andare a parlare con Guarnieri.

Flora accetterà il consiglio, ma troverà Umberto in compagnia di Adelaide e questo la turberà.

Spoiler Il Paradiso delle signore del 24-25/11: Veronica delusa da Ezio

Veronica avrà modo di parlare con Don Saverio. Il parroco aveva consigliato alla coppia Colombo di andare a vivere in case separate, dopo il caos che si era scatenato dalla notizia della loro convivenza al di fuori dal matrimonio.

Per Zanatta arriverà una bella notizia, in quanto Don Saverio dirà alla mamma di Gemma che la situazione in parrocchia è diventata più tranquilla e che, se vorrà, potrà tornare a vivere con Ezio. Una notizia che renderà Veronica molto emozionata. Si tratterà però di una felicità temporanea, in quanto Zanatta assisterà a un fatto che le farà cambiare totalmente idea, tanto da non rivolere più in casa Ezio.

Dopo l'appuntamento sfumato, Vito non si arrenderà e inviterà nuovamente Maria. Marco riceverà un'offerta di lavoro molto importante: accettandola la vita di Marco e Stefania potrebbe cambiare drasticamente. Umberto non si arrenderà con Flora e questa volta si spingerà parecchio oltre, regalandole un anello di fidanzamento. Marcello assisterà a tutta la scena e andrà a riferire quanto visto alla contessa. Quest'ultima però, informerà Barbieri di essere già a conoscenza dell'acquisto del gioiello da parte di Umberto.