Dopo essere andata via con Quinto, Anna ha lasciato in Salvo un vuoto incolmabile. Il giovane Amato ha lasciato andare sua moglie, non potendo far finta di non vedere l'amore tra la donna e Quinto. Per il figlio di Agnese non sarà facile dimenticare quella che credeva essere l'amore della sua vita. Ovviamente, tutti al Paradiso cercheranno di dare conforto a Salvo. In particolare, Elvira avrà un'idea per sollevare il morale dell'amico. Le anticipazioni degli appuntamenti con Il Paradiso delle signore del 9 e 10 novembre, ci svelano però per che l'amico di Marcello reagirà male al gesto della Gallo.

Trame Il Paradiso delle signore del 9 e 10 novembre: Adelaide scopre che Tancredi vuole boicottare Marco

La pubblicazione dell'articolo di Marco sulla tragedia del Vajont scatenerà la furia del fratello Tancredi. La Contessa Adelaide scoprirà che il marito della Frigerio si sta prodigando per far terra bruciata al fratello. Per questo motivo, Adelaide, che da sempre ha a cuore la carriera di Marco, deciderà di reperire nuovi colloqui al giornalista. Elvira avrà un'idea per risollevare il morale di Salvo, ma quest'ultimo non reagirà come lei si aspettava. Amato andrà su tutte le furie e tratterà male la giovane Gallo, senza alcun motivo. Una reazione che tuberà parecchio la ragazza.

Le cose tra Umberto ed Ezio sembreranno peggiorare sempre di più.

Colombo troverà però una spalla in Vittorio, a cui potrà confidare tutte le sue preoccupazioni. Vito vorrà conquistare a tutti i costi Maria e le organizzerà una sorpresa. Vittorio non potrà nascondere a se stesso i suoi veri sentimenti per Matilde: il direttore confiderà a Roberto ciò che prova per la Frigerio.

Episodi Il Paradiso delle signore del 9 e 10/11: Vittorio prende le distanze da Matilde

Dopo aver ammesso a se stesso di provare qualcosa per Matilde, Vittorio deciderà di allontanarsi da Matilde. Questo perché il direttore temerà di scendere di nuovo in campo in ambito sentimentale. Flora sarà determinata a mettere in difficoltà Maria e dunque inizierà a farle molta pressione.

Lamantia scoprirà che la giovane siciliana nutre una passione. Irene non sopporterà di veder triste l'amica Elvira e deciderà di confrontarsi con Salvo con lo scopo di chiarire il malinteso tra lui e la Gallo.

Adelaide sarà sempre più furiosa con Umberto e lo accuserà di aver rovinato la carriera del nipote. Dall'altro lato, proprio Marco penserà di lasciare il suo lavoro da giornalista e cimentarsi in altro. Di Sant' Erasmo avrà infatti difficoltà a trovare lavoro nel suo campo. Stefania cercherà in tutti i modi di far cambiare idea al suo fidanzato, incoraggiandolo a seguire la sua passione nonostante le difficoltà.