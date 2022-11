Prosegue la programmazione della settima stagione de Il Paradiso delle Signore con le puntate in onda da lunedì 14 a venerdì 18 novembre su Rai 1.

Salvatore farà rientro nel capoluogo lombardo dopo una breve permanenza a Londra e troverà in Elvira una buona confidente. Flora copierà l'abito di Maria e lo presenterà come suo per la collezione invernale di Natale.

Ezio deciderà di licenziarsi dalla ditta Palmieri e allontanarsi dal commendatore Guarnieri. Nel frattempo Marco riceverà un'importante proposta di lavoro.

Flora inganna la ricamatrice del Paradiso

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 14 al 18 novembre, Maria presenterà i suoi abiti alla stilista dell'atelier che rifiuterà di inserirli nella collezione invernale. A confortare la giovane sarta ci penserà Vito, il quale la incoraggerà a continuare a credere nel suo talento.

La figlia di Achille Ravasi penserà di essersi sbarazzata di quella che crede essere una minaccia per il suo lavoro e brinderà con il fidanzato Umberto per questa piccola vittoria, anche se ben presto avrà dei sensi di colpa. Dopodiché, priva di idee per la presentazione della collezione natalizia, Flora deciderà di copiare l'abito della signorina Puglisi, ma i suoi piani avranno un intoppo: la signora Frigerio.

Infatti Matilde scoprirà il gesto della fidanzata di Guarnieri e reagirà molto male poiché la donna ha giocato sporco, derubando l'idea della collega. In un primo momento penserà di chiedere l'aiuto di Adelaide, poi sceglierà di confrontarsi con Vittorio per trovare una soluzione più diplomatica e meno vendicativa.

Salvatore torna a Milano e si avvicina ad Elvira

Nelle puntate successive, il giovane Amato tornerà a Milano dopo un breve soggiorno a Londra dalla sorella Tina che è incinta. Tornato nel capoluogo lombardo, non potrà far altro che pensare alla sua relazione perduta con Anna, ma troverà rifugio in Elvira con la quale riuscirà a confidarsi apertamente.

Nel contempo Stefania chiederà l'aiuto di Matilde e di Adelaide per far cambiare idea al suo fidanzato Marco, che vorrebbe abbandonare il giornalismo. La contessa avrà una brillante idea per aiutare il ragazzo: organizzerà un concorso letterario al circolo e suo nipote ne sarà il giudice. Durante quest'esperienza il giovane Sant'Erasmo riceverà una buona proposta lavorativa che lo rincuorerà.

Ezio si licenzia dalla ditta Palmieri

Dopo vari scontri con il commendatore Guarnieri, Ezio deciderà di dare le dimissioni dalla ditta Palmieri e lasciare il lavoro definitivamente. Fortunatamente, l'uomo troverà il sostegno del proprietario del Paradiso: infatti Vittorio lo ospiterà a casa sua.

Intanto, Clara nasconderà di avere un secondo lavoro per aiutare economicamente anche la sua famiglia del Paese, ma Irene lo scoprirà. Più tardi, anche Don Saverio apprenderà questa notizia che riguarda sua nipote e comincerà a essere molto preoccupato per la ragazza.