Nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore sono in arrivo. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 14 al 18 novembre, svelano che Ezio continuerà ad avere problemi con Umberto, tanto da arrivare a prendere una decisione estrema. Colombo, inoltre, accetterà di trasferirsi a casa di Vittorio. Maria dovrà fare i conti con Flora, sempre più spietata per difendere il suo posto di lavoro. Marco, sempre più giù di morale per le angherie di Tancredi, ritroverà la voglia di proseguire la sua carriera grazie ad un talentuoso scrittore.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 18 novembre: Salvatore torna da Londra

Stefania cercherà di far cambiare idea a Marco riguardo alla sua carriera giornalistica. Fondamentale sarà l'aiuto di Adelaide, che organizzerà al circolo un concorso letterario dove Sant'Erasmo sarà giudice. La conoscenza di un giornalista intraprendente spingerà il giovane a cambiare idea sulla sua scelta di abbandonare la sua carriera. In seguito, il fidanzato di Stefania riceverà una proposta di lavoro molto allettante. Maria mostrerà l'abito da lei disegnato a Flora. Ravasi però, lo scarterà e lo comunicherà a Vittorio. La cosa non farà per nulla piacere a Matilde, che avrà una reazione molto forte.

Il giovane Amato farà ritorno a casa dopo aver trascorso del tempo a Londra con la speranza di dimenticare Anna.

La fuga, però, sembrerà non aver dato i risultati sperati. Salvo infatti, penserà ancora ad Anna ma allo stesso tempo saprà bene che dovrà andare avanti. Adelaide metterà gli occhi su una serra abbandonata e vorrà a tutti i costi acquistarla. La Contessa chiederà l'aiuto di Marcello.

Trame Il Paradiso delle signore dal 14 al 18/11: Vito consola Maria

Negli ultimi tempi, Maria si è concentrata parecchio sul suo lavoro, aspirando a fare carriera. Puglisi sarà giù di morale quando Flora rifiuterà l'abito da lei disegnato. Lamantia sarà pronto a consolare la siciliana. Dall'altro lato, dopo i primi festeggiamenti per essersi liberata di Maria, Flora inizierà a nutrire i sensi di colpa.

Umberto però, inviterà la compagna ad essere spietata. Matilde inizierà ad indagare e scoprirà che, così come pensava Adelaide, Flora ha giocato sporco. Ravasi infatti, ha copiato l'abito disegnato da Maria. Frigerio non saprà se parlare con Adelaide di questa sua scoperta. Matilde si confiderà così con Conti per capire come agire. Dopo l'ennesima discussione con Umberto, Ezio deciderà di lasciare il suo impiego. Colombo si confiderà con Vittorio, ma non vorrà che qualcun altro lo venga a sapere. Gloria però, noterà lo strano atteggiamento dell'ex e lo metterà sotto pressione affinché sveli la verità.