Una nuova settimana in compagnia con Il Paradiso delle signore sta per prendere il via. Durante le ultime puntate andate in onda, Flora ha deciso di troncare la sua relazione con Umberto, pur essendo ancora innamorata di lui. La donna inizierà ad avvertire i primi sensi di colpa nei confronti di Maria e accuserà Guarnieri di volerla far diventare come Adelaide. Le anticipazioni settimanali dal 21 al 25 novembre rivelano che Umberto cercherà di riconquistare la stilista, ma con scarso successo. Intanto Marcello e Flora saranno molto intimi.

Trame Il Paradiso delle signore al 25 novembre: Ezio continua a mentire a Veronica

Ezio continuerà a non dire la verità a Veronica sul suo lavoro, vorrà aspettare di aver trovato un nuovo impiego prima di comunicare alla sua famiglia quanto accaduto alla Palmieri. Il papà di Stefania sarà invece sempre più in confidenza con la madre della figlia, infatti Ezio confiderà a Gloria i suoi progetti per il denim. Alfredo, dopo essere guarito dalla brutta frattura al braccio, rientrerà a lavoro. Anche per lui sarà chiaro l'interesse di Vito per Maria e spingerà il contabile a farsi avanti con la ragazza.

Flora inizierà a raccontare le sue pene d'amore a Marcello, convinta che possa capirla, visto il suo recente passato con Ludovica.

Alla contessa non sfuggirà la crisi tra la stilista e il commendatore, motivo per cui chiederà informazioni a Marcellom che non potrà far altro che confermare i suoi sospetti. Dopo una brutta lite con Matilde, Vittorio farà il primo passo, confessandole di voler continuare a lavorare al suo fianco.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre: Ezio vuole mettersi in proprio

Ezio avrà in mente di mettersi in proprio ed escogiterà un piano per portare a termine il suo sogno. La morte di John Fitzgerald Kennedy colpirà tutto il mondo e la contessa si darà da fare per organizzare un evento in suo onore, e per farlo chiederà aiuto a Guarnieri.

Flora confiderà a Marcello di provare dei sentimenti per Umberto, motivo per cui l'aspirante uomo d'affari le consiglierà di andare a parlare con Umberto. Flora accetterà il consiglio, ma troverà Umberto in compagnia di Adelaide e questo la turberà.

Per Colombo arriverà il momento di annunciare alla famiglia il suo licenziamento, comunicando di avere già un nuovo lavoro. Vito scrive un biglietto a Maria chiedendole un appuntamento, ma a causa di un imprevisto la ragazza non potrà presentarsi. Lamantia non demorderà e inviterà la ragazza nuovamente a uscire. Umberto regalerà un anello di fidanzamento a Flora e Marcello assisterà alla scena.