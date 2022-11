Tantissime novità sono in arrivo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre. La carriera lavorativa di Ezio al fianco di Umberto sembrerà volgere al termine definitivamente. Nelle ultime puntate andate in onda su Rai 1, i telespettatori hanno assistito ad alcuni screzi tra il Commendatore e Colombo. Una situazione che culminerà con il licenziamento del compagno di Veronica dopo l'ennesimo rimprovero di Umberto. Sarà proprio a Veronica Zanatta che Ezio inizierà a mentire, non raccontando i suoi reali progetti sulla sua vita lavorativa.

Il papà di Stefania troverà invece una complice in Gloria, alla quale inizierà a fare le sue confidenze più personali. La Zanatta avrà modo di parlare con Don Saverio, che darà il suo benestare al ritorno alla convivenza tra lei ed Ezio.

Spoiler Il Paradiso delle signore nuove puntate: Ezio parla a Gloria dei suoi piani lavorativi

Se da un lato Ezio non racconterà a Veronica di essersi licenziato, dall'altro lato l'uomo condividerà i suoi nuovi progetti lavorativi con Gloria. La vita da dipendente sembrerà non fare più per Colombo e l'uomo inizierà a meditare di aprire una sua attività. Sarà solo dopo aver parlato del suo piano con Moreau che Ezio convocherà la sua famiglia per confessare loro il suo licenziamento dalla Palmieri.

Colombo dirà a Veronica di aver ricevuto una nuova proposta di lavoro e che sarà pronto ad accettarla.

L'idea di aprire una propria attività sembrerà essere messa in secondo piano da Ezio, ma non passerà molto tempo da quando il padre di Stefania inizierà ad avere nuovi dubbi sul suo futuro lavorativo. Trovatosi davanti ad un bivio, Colombo farà la sua scelta e lo confiderà all'ex compagna, ma non a Veronica.

Trame Il Paradiso delle signore: Don Saverio consiglia a Veronica di tornare a vivere con Ezio

Quando in paese si è scatenato il caos per la scoperta della convivenza tra Ezio e Veronica, non ancora legamenti sposati, Don Saverio ha consigliato ai due conviventi di andare a vivere in case separate, almeno in maniera momentanea.

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda a breve, Don Saverio parlerà con Zanetta e le dirà che la situazione in parrocchia si è placata e che se vorrà potrà tornare a vivere in casa con Ezio. Veronica sarà pazza di gioia all'idea di poter tornare alla normalità con Ezio, dopo tutto il trambusto che li ha visti al centro della scena negli ultimi tempi. Purtroppo però, si tratterà di una felicità passeggera per la mamma di Gemma. La donna assisterà ad una scena che la turberà parecchio. In seguito a quanto da lei visto, Veronica non vorrà più convivere con Ezio. Zanatta potrebbe aver scoperto la ritrovata complicità tra il suo compagno e Gloria.