Sarà la fine di Anna e Salvatore al centro delle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 dal 7 all'11 novembre. Salvo, infatti, deciderà di lasciarla per permetterle di vivere il suo matrimonio felice con Quinto.

Elvira coglierà la palla al balzo per avvicinarsi al ragazzo, ma lui non apprezzerà particolarmente questa presa di posizione, al punto da trattare male la Venere.

La reazione di Salvo

In pochi giorni la vita di Salvo, all'interno de Il Paradiso delle Signore, cambierà radicalmente. La felicità tanto sospirata accanto alla sua Anna svanirà all'improvviso a causa del ritorno di Quinto, il primo marito della donna.

Salvo deciderà di fare la scelta più saggia, ma anche sicuramente la più dolorosa, ovvero permettere ad Anna, Quinto e soprattutto alla piccola Irene di tornare ad essere la famiglia felice di sempre.

Proprio per questo motivo deciderà di dire definitivamente addio al suo grande amore. Da questo momento in poi, il ragazzo non dovrà fare altro che pensare alla propria felicità. Anche se cercherà di mostrarsi tranquillo davanti agli altri, dentro di sé avrà un dolore insopportabile, che lo devasterà poco a poco.

Elvira con il cuore spezzato

Gli amici proveranno a stargli vicino, non solo il suo fedele socio Marcello, ma anche tutte le ragazze del Paradiso. Quella particolarmente più coinvolta sarà Elvira, visto anche l'avvicinamento che c'è stato di recente tra loro durante alcune lezioni di ballo a cui hanno partecipato insieme.

La ragazza, però, a detta di Salvo, farà il passo più lungo della gamba, intromettendosi nella vita del giovane barista più del dovuto. Ovviamente lui non riuscirà a reprimere la sua rabbia, anzi la sfogherà in malo modo, offendendola amaramente.

L'intervento di Irene

La povera Elvira sarà a pezzi: nel suo gesto ci ha messo tutto l'affetto possibile, e non si sarebbe mai aspettata che Salvo potesse fraintendere la cosa, quasi tacciandola da "impicciona".

Così sarà profondamente triste, e l'amica Irene non riuscirà a vederla in quelle condizioni, soprattutto perché non ha fatto nulla di male nei confronti di Salvo. Così Irene deciderà di andare proprio da lui per cercare di risanare questa sorta di rottura.

Salvo, però, avrà altro a cui pensare, infatti dovrà riflettere sul suo futuro.

Al momento non vorrà stare a Milano, così deciderà di andare a Londra per trovare la mamma Agnese e la sorella Tina. La loro compagnia, forse, potrebbe aiutarlo a dimenticare definitivamente Anna. Prima di lasciare Milano, però, dovrà "sistemare i conti" con qualcuno e tale persona è Elvira. Infatti le preparerà qualcosa per farsi perdonare.