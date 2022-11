Il Paradiso delle Signore prosegue con i suoi appuntamenti pomeridiani. Nel corso delle nuove puntate che andranno in onda dal 21 al 25 novembre, Ezio inizierà ad avvicinarsi a Gloria, trovando in lei una buona confidente. Colombo continuerà invece a mentire a Veronica sulla perdita del suo lavoro. Per Marco invece, arriverà una proposta di lavoro molto importante che potrebbe cambiare il suo futuro e quello di Stefania. Umberto farà la proposta di matrimonio a Flora, dopo che quest'ultima lo avrà lasciato poco tempo prima.

Trame Il Paradiso delle signore al 25 novembre: Vittorio preoccupato che Matilde possa andarsene

Dopo aver litigato con Matilde, Vittorio temerà che la donna per cui ha iniziato a provare dei sentimenti possa andarsene dal Paradiso. Il direttore si farà così avanti con Frigerio, confessandogli di voler continuare ancora a lavorare con lei. Ezio parlerà a Gloria dei suoi progetti con il demin, mentre vorrà continuare a nascondere alla sua famiglia del suo licenziamento fino a quando non riuscirà ad avere un nuovo impiego. Alfredo tornerà al lavoro dopo essere guarito della sua frattura al braccio. Il giovane inviterà Irene ad un appuntamento, ma non otterrà il successo sperato.

Flora si sfogherà con Marcello riguardo alla sua crisi con Umberto.

Barbieri potrà capire i drammi della stilista, in quanto lui in prima persona sta vivendo da tempo delle disavventure sentimentali. Adelaide, intuendo che a Flora e Umberto possa essere successo qualcosa, chiederà informazioni a Marcello.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 novembre: Veronica cambia idea sulla convivenza con Ezio

Finalmente, Ezio deciderà che è arrivato il momento di comunicare alla sua famiglia di aver perso il lavoro alla Palmieri, ma di averne già uno nuovo. Da un lato, il giovane Colombo avrà abbandonato l'idea di aprire una sua attività, dall'altro però, si sentirà soffocare all'idea di fare nuovamente il dipendente.

Il padre di Stefania rifletterà sulla strada da intraprendere e successivamente comunicherà la sua decisione a Moreau.

Don Saverio si confronterà con Veronica e gli comunicherà che alla parrocchia la situazione è diventata più tranquilla e che potrà riprendere la sua convivenza con Colombo. L'iniziale felicità di Veronica lascerà però il posto alla delusione. Dopo aver assistito ad un fatto, Zanatta non vorrà più in casa sua Ezio. Vito inviterà Maria ad uscire, ma un'imprevisto farà saltare l'appuntamento. Lamantia però non si arrenderà e chiederà un nuovo appuntamento a Puglisi. Marco riceverà una proposta di lavoro molto interessante che potrebbe cambiare in maniera importante il suo futuro e quello di Stefania.